Gmail rozpieszcza użytkowników. Tak wygodnie jeszcze nie było

Google nie próżnuje. Aplikacja Gmail na smartfonach z Androidem właśnie doczekała się zestawu zmian wizualnych. Subtelnych, co nie wywracających niczego do góry nogami, ale znaczących — bo wszystko dzieje się w obrębie interfejsu. Wszystkie te zmiany z założenia skupiają się na poprawie czytelności i wygody użytkowania aplikacji.

To nie jest pierwszy raz w ostatnich miesiącach, kiedy Google zabrało się za takie usprawnienia. Dotychczas jednak tej sekcji poświęcało niewiele uwagi. Mowa o ikonach oraz lepszej organizacji (tym razem tematycznej) rozwijanego menu. Z punktu widzenia całości - zmiany te mogą wydawać się niewielkie i błahe. W praktyce jednak są istotnymi ulepszeniami, które znacząco wpływają na komfort korzystania z aplikacji.

Najważniejszą zmianą w Gmail na Androidzie jest dodanie ikon do każdej pozycji w menu rozwijanym, co po przeskanowaniu wzrokiem w mig pozwoli odnaleźć nam interesujące nas pozycje. Dodatkowo, Google wprowadziło linie oddzielające sekcje. Ich rozdzielenie czyni długie listy z opcjami znacznie bardziej czytelnymi. Nie wyglądają już jak jednolita ściana tekstu.. To analogiczna zmiana do tej, która kilka lat temu trafiła do Gmaila w wersji na komputerach.

Gmail na smartfonach lepiej zorganizowany. Oto co się zmieni

Gmail posiada dwa główne menu rozwijane dla e-maili. Pierwsze dotyczy całej konwersacji i znajduje się w prawym górnym rogu. W ramach ulepszonej organizacji, Google pogrupowało następujące opcje:

Przenieś do,

Przenieś do skrzynki odbiorczej,

Zmień etykiety,

Oznacz jako ważne.

Funkcja Odłóż została przeniesiona z drugiego miejsca na piąte, pojawiając się teraz obok opcji Dodaj do zadań (wcześniej umieszczonej na końcu listy). Ponadto, sekcja końcowa obejmuje:

Wycisz (Mute),

Drukuj całą konwersację,

Wyświetl w jasnym motywie,

Pomoc i opinie.

Opcja Zgłoś spam została wyróżniona poprzez użycie czerwonego tekstu, co ułatwia jej ekspresowe odnalezienie. Drugie menu rozwijane, odnoszące się do pojedynczych wiadomości, zachowuje tę samą kolejność co poprzednio, jednak dodano do niego opcję Zgłoś spam, co ułatwia szybkie oznaczanie podejrzanych e-maili.

W skrzynce odbiorczej, po zaznaczeniu e-maila, menu rozwijane zostało przeorganizowane, aby ułatwić dostęp do kluczowych opcji. Teraz grupuje ono funkcje:

Przenieś do,

Dodaj gwiazdkę,

Zmień etykiety,

Oznacz jako ważne.

Dodatkowo, Odłóż oraz Wycisz w nowym wydaniu zostały połączone w jedną sekcję. Opcja Zgłoś spam zaś trafia również na końcu listy.

Zmiany w Gmailu na Androida już trafiają do użytkowników

Zmiany w menu w aplikacji Gmail na Androidzie już trafiają do użytkowników. Są one udostępniane w wersji aplikacji oznaczonej numerkiem 2025.01.25.721794537 i nowszej. Ta trafiła już na platformę Google Play — nie ma więc na co czekać. Czas zaktualizować aplikację i cieszyć się lepszą organizacją i wygodniejszym korzystaniem z aplikacji!

