Google namieszało w Kalendarzu. Teraz musi się tłumaczyć

Zatoka Meksykańska, czy Amerykańska? Dla prezydenta USA sprawa jest jasna. Donald Trump wydał rozporządzenie na mocy którego zatoka zyskała nową nazwę, która obowiązywać ma wszystkich Amerykanów. Problem w tym, że zatoka to wody międzyterytorialne i zmiana nazwy nie jest wcale taka prosta. USA są jednak nieugięte i dla nich sprawa jest jasna – mamy Zatokę Amerykańską i inne nazwy się nie liczą. Na reakcję firm technologicznych nie trzeba było długo czekać.

Google jako pierwsze zmieniło Zatokę Meksykańską w Zatokę Amerykańską, z miana ta widoczna jest w Mapach Google – przynajmniej w samych Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy spoza USA widzą podwójną nazwę: Zatoka Meksykańska (Zatoka Amerykańska). Co ważniejsze, Zatoka Meksykańska wciąż jest jedyną, obowiązującą w Polsce nazwą zatwierdzoną przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej i na ten moment nie ma żadnych przesłanek, by zmieniło się to w najbliższym czasie. W swoim komunikacie, Komisja twierdzi jasno: Nazwą zalecaną przez Komisję do stosowania w języku polskim pozostaje nadal Zatoka Meksykańska.

Opieszale do tematu podchodzi Apple, które w swoich mapach wprowadza zmiany, jednak z zachowaniem międzynarodowych standardów nazewnictwa. Użytkownicy z USA widzą już Zatokę Amerykańską, pozostałym wyświetlona jest poprzednia nazwa – o ile nie została przyjęta zaktualizowana.

Kontrowersji wokół Google ciąg dalszy. Firma musi się tłumaczyć

Jednak to nie koniec kontrowersyjnych zmian w usługach i aplikacjach Google w Stanach Zjednoczonych (i nie tylko). Firma zdecydowała się także na usunięcie niektórych "świąt", które do tej pory były dostępne w Kalendarzu Google. Chodzi przede wszystkim o wydarzenia upamiętniające różne zjawiska kulturowe – Miesiąc Dumy, Miesiąc Czarnej Historii, Narodowy Miesiąc Dziedzictwa Latynoskiego, Narodowy Miesiąc Dziedzictwa Indian Amerykańskich, czy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Zmiany zauważyli użytkownicy z USA, którzy ze zdziwieniem pytają Google, na jakiej podstawie zdecydowano się na taki ruch, wskazując, że to oczywisty ukłon w stronę nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jasno deklaruje swoją dezaprobatę dla świętowania tego typu wydarzeń. Google tłumaczy to w inny sposób:

Od ponad dekady współpracujemy z timeanddate.com, aby wyświetlać święta państwowe i uroczystości narodowe w Kalendarzu Google. Kilka lat temu zespół Kalendarza zaczął ręcznie dodawać szerszy zestaw wydarzeń kulturalnych w wielu krajach na całym świecie. Otrzymaliśmy informacje zwrotne, że brakowało niektórych innych wydarzeń i państw - a zarządzanie setkami wydarzeń ręcznie i konsekwentnie na całym świecie nie było ani skalowalne, ani skuteczne. Dlatego w połowie 2024 roku powróciliśmy do wyświetlania tylko świąt państwowych i obchodów narodowych z timeanddate.com na całym świecie, jednocześnie umożliwiając użytkownikom ręczne dodawanie innych ważnych momentów.

– mówi Madison Cushman Veld w komentarzu udzielonym redakcji The Verge.

Teraz wyjaśnienia pojawiły się na oficjalnym blogu Google, gdzie firma tłumaczy zmiany i studzi nastroje. Potwierdza, że porządki w świętach i wydarzeniach wyświetlanych w Kalendarzu rzeczywiście miały miejsce, ale już w zeszłym roku i nie mają nic wspólnego z obecną polityką USA. Co więcej, z wpisu dowiadujemy się że:

Wyświetlanie świąt państwowych i obchodów narodowych, a nie szerszego zestawu momentów, jest zgodne z innymi głównymi dostawcami kalendarzy online. Kalendarz Google jest również przystosowany do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej dodawać ważne momenty do swojego kalendarza.

Google nadal świętuje i promuje różne momenty kulturowe we wszystkich produktach, które są widoczne dla ludzi na całym świecie – jak w przypadku Miesiąca Historii Czarnych obchodzonego w lutym, czy Księżycowego Nowego Roku.