Google bardzo prężnie rozwija system Android Auto wprowadzając nowe wersje co kilkanaście dni. Niestety prawie nigdy nie komunikuje zmian jakie w tych kolejnych wersjach wprowadza, nawet gdy mamy do czynienia z istotną zmianą numeracji.

Android Auto 13 już dostępny

Każda nowa wersja systemu Android wprowadza jakieś zmiany, którymi Google bardzo chętnie się chwali podczas swoich prezentacji. Niestety inaczej jest z Android Auto, które traktowane jest nieco po macoszemu. Owszem raz w roku na Google I/O gigant poświeci temu systemowi 5 do 10 minut czasu "antenowego", ale zazwyczaj wtedy zapowiada zmiany, które pojawią się może za kilka miesięcy. Nigdy nie mamy konkretnych zapowiedzi i terminów, co wydaje się dosyć lekceważące dla milionów osób korzystających z tego rozwiązania prawie codziennie. Nic jednak nie zapowiada aby ta taktyka miała się zmienić, więc musimy cieszyć się tym co udaje nam się samodzielnie odkryć.

Nie inaczej jest w przypadku najnowszej wersji systemu Android Auto oznaczonego numerem 13. Pierwsze osoby dostały już nową aktualizację, ale na pierwszy rzut oka nie widać tam żadnych zmian. Nic co usprawiedliwiałoby zmianę numeracji z 12.x na 13.x nie pojawia się w opcjach. Nie jest jednak wykluczone, że nieco więcej dzieje się w samym kodzie. Google znane jest z tego, że wiele nowych rozwiązań uruchamia sukcesywnie po stronie serwera. Tak jest chociażby z raportowaniem wydarzeń na drodze, funkcją, która pojawiła się kilka dni temu. Tym razem pobieżna analiza kodu Android Auto 13 wskazuje na kolejne zmiany dotyczące obsługi lokalnych mediów w samochodzie.

Wiele wskazuje na to, że obsługa radia samochodowego oraz urządzeń podłączonych do portów USB, np. z plikami muzycznymi, jest coraz bliżej implementacji. Niestety nie jesteśmy w stanie powiedzieć kiedy może to nastąpić, ani tym bardziej jakie warunki będzie musiał spełniać wasz pojazd, aby sterowanie radiem z poziomu Android Auto faktycznie działało. Google pod tym względem jest bardzo tajemnicze. Patrząc jednak na postępy dokonywane w ostatnich tygodniach, zaryzykowałbym stwierdzenie, że nowa funkcja może pojawić się jeszcze w tym roku. To jednak nadal tylko spekulacje. Innych większych zmian w Android Auto 13 nie widać.