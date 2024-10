Mapy Google z rewolucyjną opcją. Tak wygodnie jeszcze nigdy nie było!

Mapy Google przyzwyczaiły nas już do tego, że są czymś znacznie więcej niż atlasem w smartfonie. Ta platforma jest prawdziwą instytucją, oferującą dostęp do ogromnej bazy danych. Teraz internetowy gigant odpala kolejną wielką nowość: rezerwację miejsc parkingowych.

Zarezerwuj miejsce parkingowe z Mapami Google. Nowa opcja trafia do aplikacji

Nowa opcja w Mapach Google działa dzięki połączenia sił z platformą SpotHero. To usługa, która... no właśnie: pozwala na rezerwację miejsca parkingowego. Teraz jest ona dostępna bezpośrednio z poziomu Map Google, dzięki czemu jej zasięg znacząco się zwiększa. I choć sam system jest idealny w swojej prostocie i pozwoli zaoszczędzić sporo czasu (i nerwów), to niestety. Póki co nie jest dostępny w Polsce -- skorzystają z niego wyłącznie użytkownicy platformy z Kanady oraz Stanów Zjednoczonych.

Jak wszystkie tego typu usługi -- tutaj również można mieć nadzieję na dalszy rozwój platformy i ekspansję na inne rynki. Nie jest więc wykluczone, że któregoś dnia pojawi się ona także w Polsce.

Mapy Google stale rosną w siłę. Co rusz serwują nowe opcje

Mapy Google stale serwują nowe opcje, które pozwalają na coraz więcej uproszczeń i coraz więcej efektywności w działaniu. Informowanie o wypadkach, precyzyjne planowanie tras z naszymi "widzimisię", a teraz także rezerwacja miejsca parkingowego. Nie wspominając już o tym, jak ogromną bazą wiedzy są w kwestii informacji o wszelkiej maści biznesach. Google regularnie dokłada tam nowych opcji i kolejnych warstw informacji -- i wiadomo już dziś, że jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

