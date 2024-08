Google Maps ułatwi prowadzenie auta. Ale jest jeden warunek

Android Automotive to oprogramowanie, które możemy nazwać zaawansowanym systemem inforozrywki, stworzonym przez Google. W odróżnieniu od Android Auto nie wymaga posiadania kompatybilnego smartfona, bo Android Automotive to samodzielny twór, a nie tylko nakładka systemowa. Oprogramowanie jest stale aktualizowane o nowe funkcje i integracje, a jeden z istotnych update’ów miał miejsce zaledwie kilka dni temu. Wprowadził mały ficzer, który usprawnia nawigację.

Android Automotive z lepszą integracją z Google Maps

Informacja o nowej funkcjonalności pojawiła się w serwisie 9to5google. Autor publikacji informuje, że w aucie Polestar 2 niespodziewanie pojawiło się okienko, wyświetlające ważne dla kierowcy informacje. Mowa tutaj konkretnie o pozostałym do przebycia dystansie, przewidywanym czasie podróży oraz godzinie dotarcia do celu. Okienko pojawia się w centralnej części ekranu i co prawda może zasłaniać niektóre elementy interfejsu, ale bez wątpienia ułatwia nawigacje w systemowej aplikacji. Dane pochodzą z Google Maps i są częścią aktualizacji Android Automotive do wersji P3.1.10.

Warto zaznaczyć, że nie ma możliwość przetestowania tego oprogramowania z dowolnym autem. Android Automotive musi być fabrycznie częścią systemu samochodowego, a z uwagi na fakt, że jest to stosunkowo nowa rzecz, to obecności oprogramowania trzeba szukać jedynie w najświeższych modelach, takich jak wspomniany Polestar (czyli submarka szwedzkiego Volvo). Dobra wiadomość jest jednak taka, że chęć zaimplementowania tej technologii w swoich pojazdach wyraziły takie marki jak BMW Porsche czy Nissan – część z modeli powinny otrzymać pozwolenie jeszcze w tym roku.

