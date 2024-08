Mapy Google w trybie Incognito: jak działa i o co w nim chodzi?

Tryb Incognito w Mapach Google to jedna z opcji o której nie mówi się zbyt wiele. A szkoda - bo jest dostępna za darmo dla wszystkich i pozwala na dostęp do informacji bez pozostawiania śladów w historii naszego konta, co może okazać się niezwykle przydatne. Dzięki niej nie popsujemy nikomu niespodzianki!