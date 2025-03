Mapy Google czeka rewolucja. Każda trasa bez tajemnic

Mapy Google przechodzą teraz coraz ważniejsze zmiany, które bardziej dopasowują się do naszego codziennego stylu życia. Wszystko oczywiście za sprawą trwającej rewolucji narzędzi wspieranych przez sztuczną inteligencję. Właśnie dzięki nim, nasza trasa może stać się jeszcze bardziej oczywista.

Reklama

Mapy Google czeka rewolucja. Wypytasz je o swój cel

Gemini to rozwiązanie sztucznej inteligencji według Google. Firma coraz szerzej wprowadza tę funkcję w aplikacjach całego swojego portfolio. Ta technologia naturalnie nie mogła ominąć jednego z, w zasadzie, najważniejszych elementów współczesnego życia, czyli właśnie Map Google. W końcu kto z nas teraz sięga po atlas albo dzwoni po znajomych z pytaniem, gdzie można dobrze zjeść?

Jakiś czas temu, portal Android Authority miał okazję się przyglądać nadchodzącej funkcji, która integruje Gemini z Google Maps i pozwala zadać konkretne pytania dotyczące naszego celu. Tym razem jednak serwis daje znać, że aktualizacja się zaczyna pojawiać publicznie dostępna. Dzieje się to najwyraźniej powoli i sugeruje, że firmie jeszcze nie zależy na wielkim rozgłosie. Wszystko bowiem wskazuje na to, że wciąż dokręcają śrubki, lecz potrzebują coraz więcej danych "z terenu". Te zaś najlepiej dostarczy najbardziej nieprzewidywalny element całej układanki – użytkownicy Map Google.

W domyśle Gemini w mapach ma stać się personalnym asystentem, którego będziemy mogli wypytać w organicznej rozmowie o nasz cel. W idealnym scenariuszu, bez problemu zapytamy o najwygodniejszą trasę do naszego celu, czy na pewno jest to najlepsze, co możemy zrobić, a także po prostu wypytać o nasz cel. Załóżmy, że mamy ochotę zjeść jakieś konkretne danie, Gemini z radością nas wesprze w researchu.

Android Authority

Na tę chwilę jest wymagana wersja 16.10.40 aplikacji Google, wersję 1.0.686588308 Gemini oraz 25.12.01 Map Google, żeby móc przetestować najnowsze zmiany. Niestety funkcja nie jest dostępna dla każdej lokalizacji, a rozpoznamy jej dostępność gdy automatycznie się pojawi propozycja zapytania Gemini o zdanie, po wybraniu lokalizacji.