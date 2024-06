Mapy Google w ostatnim czasie rozwijają się niezwykle dynamicznie, ale też budzą sporo kontrowersji i problemów w kwestii planowania tras z kilkoma przystankami. Kilka dni temu wspominaliśmy o tym, że w nowej wersji aplikacja rezygnuje z podawania wówczas długości całej trasy. To jednak detal, który może okazać się mniej irytujący niż problemy z działaniem aplikacji gdy wyznacza się trasę z kilkoma przystankami. Jak informują użytkownicy, w androidowej wersji 11.130.0102 aplikacji funkcja ta po prostu nie działa jak należy.

Nowa wersja Map Google z problematycznym działaniem tras z kilkoma przystankami

Na czym zatem polega problem? O ile wyznaczyć trasę się da — i rozpoczęcie podróży nie stanowi żadnego problemu, o tyle ten pojawia się gdy dojedziemy do pierwszego z wyznaczonych przystanków. Nie działa przycisk kontynuacji podróży. Jest on dostępny, owszem, ale każdorazowa próba skorzystania z niego nic nie daje. Zawiesza nawigację i jedyne co pozostaje użytkownikowi, to wyznaczenie trasy od zera.

Zła wiadomość jest taka, że choć użytkownicy próbowali na różne sposoby — nie udało się nijak rozwiązać problemu. Nie pomogło czyszczenie danych w aplikacji ani jej ponowna aktualizacja — problem leży w najnowszej wersji oprogramowania. Dlatego jeżeli korzystacie regularnie z tej opcji — najlepiej nie aktualizować aplikacji do najnowszej wersji.

O sprawie robi się dość głośno na stronach pomocy Google. Prawdopodobnie więc tylko kwestią czasu jest, nim firma zakasa rękawy i zaserwuje aktualizację, która pozwoli się pozbyć problemu. Na ten moment, jeżeli chcecie oszczędzić sobie nerwów, warto wstrzymać się z aktualizacją. A jeżeli już ją zrobiliście... to po prostu zainstalować poprzednią wersję.

