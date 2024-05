Google zabija funkcję w Mapach. Cmentarz się powiększa

Każdy z nas korzysta z usług Google. Mapy, Wyszukiwarka, Chrome czy YouTube - dostęp do nich jest darmowy, ponieważ Google zarabia na tych usługach w inny sposób, zbierając nasze dane, profilując nas i sprzedając te informacje reklamodawcom. Jednocześnie marka ma bardzo luźne podejście do swojego portfolio, tworząc zastępy aplikacji o zbliżonej funkcjonalności.

Skutkiem tego jest oczywiście sytuacja, w której, jeżeli jakiś program bądź witryna nie zarabiają na siebie odpowiednio, Google nie ma sentymentu, żeby po prostu z dnia na dzień zakończyć ich działanie. Tak właśnie powstał sławny cmentarz Google. Niedawno dołączyły tam takie usługi jak Stadia, VPN od Google czy Google Podcast. Teraz natomiast zmierza tam kolejna aplikacja.

Profil Firmy w Google - już nie porozmawiacie z przedsiębiorstwami

Profil firmowy w Google Maps to coś, co uwielbiają zarówno przedsiębiorcy, jak i zwykli użytkownicy. Takie profile znacznie ułatwiają nawigowanie i odnajdowanie poszczególnych biznesów w okolicy, ale też - ułatwiają kontakt. Przez profil na Google Maps możemy dziś już zarezerwować stolik w restauracji, sprawdzić ceny czy sprawdzić opinie. W wybranych przypadkach mogliśmy też z poziomu profilu firmy rozpocząć czatowanie z przedsiębiorstwem, np. aby dopytać o konkretne rzeczy.

Źródło: Google

Ta funkcja jednak znika z Map Google. Od 15 lipca 2024 opcja rozpoczęcia konwersacji przestanie być dostępna w Mapach, a od 31 lipca kompletnie zniknie ona z każdego profilu. Do 30 sierpnia firmy będą mogły pobrać zapisy dotychczasowych konwersacji, a po tym czasie, zostaną one kompletnie wymazane.

Powód jest zawsze ten sam - zbyt mało osób korzystało z funcji czatu, by opłacało się go utrzymywać. Zdecydowanie szkoda w tym wypadku tych miejsc, dla których taka funkcja była przydatna, ale to pokazuje też, dlaczego Google ma taki problem z wejściem w sektor rozwiązań dla biznesu.