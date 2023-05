Mapy Apple idealne do poruszania się pieszo? Wielka nowość zmierza do Polski

Mapy Apple staną się idealne dla spacerowiczów?

Jak dziś poinformowało Apple, od 8 maja do 30 czerwca mieszkańcy Warszawy będą mogli zobaczyć mnóstwo ludzi spacerujących z przenośnymi plecakami Apple. Nie będzie to przypadek, gdyż jest to część projektu przebudowy Map, co zdecydowanie ulepszy aplikację giganta z Cupertino. W ciągu ostatnich kilku lat Apple używało samochodów z zaawansowanym sprzętem do rejestrowania obrazów i danych LiDAR, aby przebudować mapę całego świata — teraz czas na to samo, ale dla pieszych.

Warto zaznaczyć, że nowa wersja map została już wprowadzona już między innymi w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz w kilku innych krajach, a w każdym roku aktualizację dostają kolejne państwa. Całe szczęście teraz przyszedł czas na Polskę — i jako uzupełnienie programu badań z użyciem pojazdów do zbierania zdjęć i danych LiDAR w całej Warszawie, firma wykorzysta teraz przenośne systemy w plecakach.

Co to oznacza dla użytkownika?

Rejestrowanie danych za pomocą tych plecaków może obejmować takie lokalizacje jak ulice przeznaczone wyłącznie dla pieszych, parki, place czy stacje tranzytowe, gdzie można wykorzystać dane do tworzenia map 2D. Apple jednocześnie zaznacza, że cały czas dba o ochronę prywatności, co przejawia się między innymi zamazywaniem twarzy osób czy tablic rejestracyjnych na zebranych obrazach przed ich publikacją. Firma komentuje:

Apple przeprowadza również badania za pomocą systemów przenośnych, w wybranych strefach dla pieszych (np. na niektórych ulicach w Norwegii, po których nie można jeździć). Niektóre badania stref pieszych, do zbierania danych, które można wykorzystać bezpośrednio w Mapach Apple — na przykład w funkcji Rozejrzyj się, wykorzystują przenośny system umieszczony w plecaku. Inne badania w strefach dla pieszych wykorzystują iPady, iPhone'y lub inne urządzenia. Badania stref dla pieszych pozwalają nam ulepszać i aktualizować Mapy Apple na obszarach, gdzie pojazdy nie mogą się poruszać, korzystając z tych samych zabezpieczeń prywatności, co pojazdy Apple Maps.

Co uważacie o nadchodzącym ulepszeniu Map Apple w Polsce? Czy to wreszcie ten czas, kiedy posiadacze iPhone'ów nie będą musieli pobierać Google Maps?

