Wyższe mandaty nie zdadzą się na nic. Jest dużo lepsze rozwiązanie

Dajmy na to, jeżeli oszukasz fiskusa w jakiś głupi sposób, ten najprawdopodobniej wykryje proceder i skieruje wobec Ciebie machinę najeżoną konsekwencjami. O, najprawdopodobniej, czyli szansa na taki finał sprawy jest spora. Jeżeli w Stalowej Woli na znanym skrzyżowaniu dwupoziomowym (al. Jana Pawła II, przy skrzyżowaniu z ul. KEN) przejedziesz na czerwonym świetle, złapie Cię fotoradar. Kara w takiej sytuacji jest niemalże nieuchronna. Ja tymczasem, nawet w rozmowach ze znajomymi słyszę:

Tyyy, stary, ostatnio całą trasę 200 kilometrów cisnę „paka-dwadzieścia”, „paka-trzydzieści”, tylko w zabudowanym hamuję do dziewięćdziesięciu. Pięknie się jechało, a i pasior niedużo spalił, ropniak, he he.

Nie, no. Gratuluję. Na odcinku 200 kilometrów nie złapał go żaden patrol Policji (a może jechał z Yanosikiem?). Nie złapał go pewnie też żaden fotoradar, bo te są doskonale oznaczone i trudno przegapić znak informacyjny, który „zapowiada” fotografa. A co by powiedział ten sam człowiek, gdyby jednak patrol go „zgarnął” i nagrodził odpowiednim mandatem?

„Miałem pecha”

„Akurat tam się ustawili, gdzie można pięknie pocisnąć…”

„Rząd nie ma pieniędzy na obietnice, to zdzierają”