10 najważniejszych korzyści, które da Ci SEO

1. Widoczność w Google

Według danych ze StatCounter ponad 98% internautów w Polsce szuka treści w wyszukiwarce Google. Z tej dużej liczby tylko niewielki procent osób odwiedza drugą stronę wyszukiwarki, dlatego Twoja witryna powinna znaleźć się jak najwyżej! Lepsza pozycja w wynikach wyszukiwania to szansa na pozyskanie nowych klientów. Im wyżej się pojawiasz na frazy, które wpisuje użytkownik, tym większa szansa, że odwiedzi Twoją stronę. Większy ruch na stronie zawsze ma przełożenie na konwersję.

2. Lokalne SEO - czyli klienci w Twojej okolicy

Algorytmy Google już od kilku lat podsuwają użytkownikom wyniki, które bazują na ich lokalizacji (np. dzięki funkcji GPS w telefonie). Jeżeli potrzebujesz pozycjonować swoją stronę na rynku lokalnym, to dzięki SEO możesz to osiągnąć. Wpisując „tani fryzjer” w Google, pomijając miasto, zobaczysz w wynikach najbliższe lokale w okolicy. Czasami zanim klient wybierze się do stacjonarnego sklepu w swojej miejscowości, to będzie szukał opinii o sklepie w Internecie. Pamiętaj, że prawie wszystkie odpowiedzi na zapytania w Google są personalizowane i dopasowane pod użytkownika, który tych odpowiedzi szuka.

3. Rozpoznawalność marki

Działania SEO sprawiają, że Twoja marka przestaje być anonimowa i budują rozpoznawalność Twojej strony w sieci. Aktywne działanie w mediach społecznościowych, prowadzenie bloga, pozyskiwanie opinii od klientów, marketing treści - to rozwiązania, które mogą spowodować, że klienci będą chcieli skorzystać z Twojej oferty.

4. Budowanie zaufania

SEO to nie tylko większa sprzedaż czy rozpoznawalność marki, ale również budowanie zaufania klientów! Tutaj wielką rolę może odgrywać np. Content Marketing. To kolejne działanie, dzięki któremu Google może pozycjonować Cię wyżej. A im wyżej Twoja strona jest w wynikach wyszukiwania, tym chętniej ufają jej internauci. Działania SEO sprawią, że osiągniesz wizerunek eksperta w swojej branży. Pokażą, że masz dużą wiedzę, którą lubisz się dzielić. Budując zaufanie zwiększasz świadomość marki w oczach Twoich potencjalnych klientów.

5. Skuteczna walka z konkurencją

Jeżeli strona internetowa jest już wysoko pozycjonowana, to użytkownicy wtedy łatwiej zapamiętują Twoją markę. Zbudowanie dobrej widoczności w wynikach wyszukiwania trwa średnio kilka miesięcy, ale takie działanie bardzo się opłaca. Stabilna pozycja w Google, to znaczna przewaga nad konkurencyjnymi firmami z branży.

Korzyści SEO - Podsumowanie

Dzięki wyszukiwarkom internetowym możesz promować swoją stronę, usługi, produkty i pozyskiwać nowych klientów. Jak widzisz, warto prowadzić działania związane z SEO, bo mogą przynieść wiele korzyści dla Twojego biznesu. SEO to zwiększanie marki i budowanie zaufania w oczach użytkowników. To pierwszy krok do zdobycia przewagi nad konkurencją! Pozycjonowanie pozwala na osiągnięcie długotrwałych efektów i zbudowanie pozycji lidera w branży.