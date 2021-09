Oto pierwsza w historii instalacja lameli-łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi

Każdy, kto zjawił się na konferencji organizowanej w siedzibie firmy Aliplast miał okazję zobaczyć na żywo instalację, która wprowadza cały rynek osłon przeciwsłonecznych i fotowoltaiki w nową epokę. Saule Technologies, polska spółka tworząca elastyczne ogniwa fotowoltaiczne na bazie przełomowej technologii perowskitowej, Somfy, producent automatyki budynkowej i smart systemu sterowania oraz Aliplast, producent systemów z profili aluminiowych dla budownictwa wspólnie zaprezentowali nowatorską fasadę, wspierającą neutralność energetyczną budynków. Wcześniej rolą żaluzji fasadowych była ochrona budynku przed wychłodzeniem i przegrzewaniem się oraz zapewnienie komfortu wizualnego użytkownikom, a teraz instalacja będzie jednocześnie służyć do pozyskiwania energii. Takie rozwiązanie w sposób kompleksowy wpływa na redukcję kosztów ogrzewania, klimatyzacji i eksploatacji budynku.

To oczywiście jeden z wielu możliwych scenariuszy użycia paneli wytwarzanych z użyciem perowskitów, bo dzięki uniwersalności tego materiału ogniwa będą mogły zagościć tam, gdzie do tej pory nie mogły się pojawić - w niedostępnych dla stosunkowo delikatnych, ciężkich i kruchych ogniw krzemowych na ruchomościach i nieruchomościach. Grafiki ukazujące niedaleką, miejmy nadzieję, przyszłość, w której ogniwa z perowskitów znajdą się na pojazdach różnych rozmiarów, urządzeniach i budynkach, które do tej pory nie spełniały wymogów instalacji fotowoltaicznych, naprawdę robią wrażenie, bo coś takiego było raczej domeną futurystycznych wizji czy nawet opowieści sci-fi o zaawansowanej cywilizacji, która jest w stanie zaspokoić swoje zapotrzebowanie na energię dzięki takim rozwiązaniom.

Te wyjątkowe, elastyczne i odporne ogniwa powstają dzięki pomysłowi Olgi Malinkiewicz - CTO i współzałożycielki Saule Technologies. To właśnie opracowana przez Olgę technologia pozwala wykorzystać perowskity, ponieważ ich występowanie w naturze jest niezwykle rzadkie. Okazuje się jednak, że mogą być relatywnie proste i tanie w produkcji - powstają dzięki specjalnym drukarkom, po czym można je nanosić na różne podłoża. Należą do nich lamele - łamacze światła z perowskitowymi ogniwami słonecznymi, do których produkcji wykorzystywane są konstrukcje aluminiowe dostarczane przez Aliplast. System regulujący zmianę położenie uwzględniającą pozycję Słońca opracowała firma Somfy.

– Po majowym otwarciu pierwszej na świecie fabryki ogniw perowskitowych we Wrocławiu, dziś, niespełna trzy miesiące później, ponownie dokonujemy rewolucji w globalnej branży fotowoltaiki i energii odnawialnej. Rozpoczynamy nowy etap w rozwoju Saule Technologies – erę komercjalizacji naszych ogniw perowskitowych. To dla nas wyjątkowy moment, wieńczący osiem lat ciężkiej pracy całego zespołu Saule Technologies – Olga Malinkiewicz, CTO i współzałożycielka Saule Technologies.

System do sterowania osłonami nosi nazwę Animeo i umożliwia współpracę lameli-łamaczy światła z ogniwami perowskitowymi ze stacją pogodową zainstalowaną na dachu budynku. Poddawane analizie dane meteorologiczne, które są aktualizowane na bieżąco oraz funkcja śledzenia słońca umożliwiają samoczynną zmianę pozycji lameli, by ich położenie było optymalne. System idealnie wpisuje się w ideę smart buildings i smart living.

– W Polsce budynki generują około 38 procent emisji gazów cieplarnianych. Standard energetyczny większości z nich pozostawia wiele do życzenia. Perowskitowe ogniwa słoneczne z zapewniającą im efektywność automatyką Somfy spełniają wszystkie kluczowe kryteria uniwersalnego źródła energii, a wyposażone w nie łamacze światła to kolejny krok w kierunku budownictwa zrównoważonego, tak ważnego w obliczu coraz bardziej dostrzegalnych zmian klimatycznych – Radosław Borkowski, dyrektor zarządzający i członek zarządu Somfy Polska.

Zamykającym wydarzenie momentem było podpisanie trójstronnego listu intencyjnego pomiędzy firmami Somfy, Saule Technologies oraz Columbus Energy. Dotyczy on wspólnego kierunku współpracy i rozwoju, w ramach którego powstaną nowe plany komercyjnych wdrożeń lameli, więc premiery nowych produktów jeszcze przed nami. Dlatego zdecydowanie warto śledzić kolejne poczynania tej grupy, ponieważ pojawią się rozwiązania dedykowane różnym rodzajom fasad i budynków, a z nich będą mogły skorzystać osoby indywidualnej oraz firmy.

– Idea zastosowania lameli - łamaczy światła Sun Protection z perowskitowymi ogniwami słonecznymi otwiera szerokie możliwości w wykorzystaniu istniejących struktur budowalnych do instalacji podobnych urządzeń, a więc nie potrzebuje nowo wznoszonych obiektów. Implementacja systemu możliwa jest na każdym rodzaju budynku. Dlatego uważam, że jest to początek rewolucji w świecie fotowoltaiki. – Jan Kidaj Prezes Zarządu Aliplast Sp. z o.o.

Pomimo deszczowej, a właściwie wręcz ulewnej pogody, instalacja na budynku Aliplastu spełniała swoją rolę. Dzięki elastyczności i uniwersalności perowskitów, ogniwa na panelach są niesamowicie cienkie i półprzezroczyste. Pomimo nieidealnych warunków generują energię - nie jest wymagane prostopadłe padanie promieni słonecznych, a ogniwa perowskitowe mogą pracować nawet w oparciu o sztuczne światło. Taka wszechstronność sprawia, że ogniwa mogą mieć kolor dopasowany do fasady budynków i znajdować się na pionowych elementach elewacji. Krajobraz fotowoltaiki w Polsce i na świecie ulegnie znaczącej zmianie w najbliższych miesiącach i latach.

Lamele-łamacze światła z ogniwami perowskitowymi to kolejny krok w stronę budownictwa zrównoważonego, które opiera się o efektywność energetyczną obiektów budowlanych przy jednoczesnym dążeniu do jak najwyższego poziomu well-being użytkowników przestrzeni biurowych, komercyjnych, a nawet mieszkalnych.

Dzięki zastosowaniu zewnętrznych dynamicznych osłon fasadowych powstaje możliwość zaprojektowania wyjątkowo dużych przeszkleń przy maksymalnym naturalnym doświetleniu pomieszczeń światłem naturalnym z jednoczesną aktywną ochroną pomieszczeń przed przegrzaniem.

Materiał powstał we współpracy z marką Somfy