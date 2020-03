Ostatnie lata to rozkwit polskiego rynku seriali, bo dostajemy coraz więcej produkcji, a co najważniejsze są one coraz bardziej zróżnicowane. Każde odstępstwo od standardu (czytaj serialu obyczajowego i kryminalnego) jest bardzo mile widziane – tego oczekują (znudzeni) widzowie, którzy mają dosyć oglądania w kółko tego samego. CANAL+ postanowił postawić na projekt Juliusza Machulskiego pt. „Mały Zgon”, w którym podwójną rolę gra Piotr Grabowski. To pierwsza z najważniejszych cech, a jednocześnie najważniejszy z atutów serialu. Kolejne to historia i humor, bo choć oparto je w pewnym stopniu na znanych schematach, to można śmiało napisać, że czuć trochę powiewu świeżości.

Porównania do innych produkcji, jak „Fargo” czy „Odpowiednik” nie są przypadkowe. Seriale mają wiele cech wspólnych, a postawienie na Piotra Grabowskiego było strzałem w dziesiątkę. Powierzono mu zadanie zagrania Ryszarda i Marka – dwóch kompletnie różnych postaci, co wychodzi mi znakomicie. Bracia bliźniacy nie wiedzą o swoim istnieniu, wiodą całkowicie inne życia, ale przypadek sprawia, że ich ścieżki się przecinają. Co więcej, panowie zamieniają się miejscami, a ze względu na to, w jakich sytuacjach znajdowali się wcześniej, będzie to skutkowało wieloma niezręcznymi i zaskakującymi okolicznościami. Oglądając starania Grabowskiego przed kamerą nie mam żadnych wątpliwości, że udało mu się świetnie wyczuć obydwu bohaterów – nie ma żadnych szans na ich pomylenie.

Humor w „Małym Zgonie” przypomina w wielu miejscach najlepsze produkcje z czarnym humorem. Jest kilka sytuacji, gdy faktycznie można się solidnie zaśmiać, ale kilka scen powoduje raczej wątły uśmiech. Całość utrzymana jest jednak w bardzo fajnym klimacie, którego mi do tej pory brakowało wśród polskich produkcji. Cieszę się, że stawiamy kolejne kroki w stronę tworzenia innych seriali niż dotychczasowe produkcje.

Dwa pierwsze odcinki „Małego Zgonu” zobaczycie dzisiaj na CANAL+ i CANAL+ 4K Ultra HD o 21:30.