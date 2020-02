Mały zgon

Już niedługo na CANAL+ premierę będzie mieć nowy oryginalny serial stacji od Juliusza Machulskiego z Piotrem Grabowskim w roli głównej. Na ekranie zobaczymy też Annę Seniuk, Katarzynę Herman, Jacka Komana, Karolinę Gorczycę, Mirosława Haniszewskiego, Grzegorza Przybyła, Karolinę Porcari, Julię Wyszyńską, czy Grzegorza Mielczarka.

„Mały zgon” jest produkcją komediowo-kryminalną. Akcja rozgrywa się na Warmii, gdzie dochodzi do wypadku samochodowego. Na miejscu zdarzenia miejscami zamieniają się dwaj wyglądający identycznie mężczyźni z zupełnie dwóch różnych światów – jeden jest objęty programem świadków koronnych, drugi to dyrektor żeńskiego więzienia na Warmii. Produkcja jest wielojęzyczna (ponad 12 różnych języków), dlatego odcinki będą posiadały polskie napisy. Serial zrealizowany w rozdzielczości 4K, podobnie jak poprzednie „Kruk” czy „Żmijowisko„.

Data premiery: 8 marca na CANAL+

Kod genetyczny

Głównym bohaterem serialu jest Tomasz Skowroński (Adam Woronowicz), wybitny genetyk z Instytutu Badań Kryminalistycznych w pełni oddający się swojej pracy. Po stracie żony związał się z tajemniczą Izą Berger (Karolina Gruszka). Jego relacja z synem Piotrem (Maciej Musiałowski) jest trudna i skomplikowana, o ile w ogóle istnieje – chłopak nie pogodził się z utratą matki i nie akceptuje nieobecnego w jego życiu ojca.

Kod genetyczny – zwiastun Łapcie zwiastun nowego serialu Kod genetyczny TVN 🔥Premiera już 2 marca o 21:30 🙌 Kto będzie oglądał? 😉#kodgenetyczny #tvn #player Opublikowany przez TVN Czwartek, 13 lutego 2020

Sprawy skomplikują się, gdy wyjdzie na jaw, że syn wdał się w romans z partnerką ojca. Jasne jest, że na światło dzienne wyjdą też inne, zapomniane sprawy. Reżyserem „Kodu Genetycznego” jest Adrian Panek.

Data premiery: 2 marca na TVN

Znaki – 2. sezon

Produkcja AXN z 2018 roku wcale nie była zapowiadana jako taka, która doczeka się kontynuacji, ale dwa lata po premierze otrzymamy 2. sezon „Znaków”. Akcja serialu rozgrywa się w Górach Sowich, gdzie po tajemniczym zabójstwie studentki dochodzi do kolejnych zbrodni. Druga seria pokaże nam dalsze losy w staraniach odszukania zaginionej córki komisarza Treli oraz jej przyjaciółki. Lista zaginionych zaczyna się wydłużać i trafia na nią także podróżników. Śledztwo zboczy z torów, gdy Trela odkryje kto stoi za zaginięciem jego córki. Produkcja łączy w sobie cechy kryminału, thrillera obyczajowego z elementami mystery.









Do obsady dołączyli Barbara Wypych (zagra żonę jednego z głównych bohaterów serialu) oraz Rafał Mohr (wcieli się w przedstawiciela amerykańskiej korporacji, który w Sowich Dołach musi załatwić pewną tajemniczą sprawę). W 2. sezonie „Znaków” do swoich ról powrócą Andrzej Konopka (Róża, Powidoki, Ziarno prawdy, Pakt), Helena Sujecka (Chce się żyć, Być jak Kazimierz Deyna, Yuma), Małgorzata Hajewska-Krzysztofik (33 sceny z życia, Body/Ciało, Atak paniki), Mirosław Kropielnicki (Pierwsza miłość, Kler, 53 wojny), Michał Czernecki (Wojna polsko-ruska, Wałęsa. Człowiek z nadziei, Miasto 44), Andrzej Mastalerz (W ciemności, 7 uczuć, Powidoki), Rafał Cieszyński (1920 Bitwa Warszawska, Zbrodnia), Helena Englert (Układ zamknięty, Barwy szczęścia), Magdalena Żak (Cicha noc, Najlepszy, Powidoki) i Paulina Gałązka (Drogi wolności, Zabawa zabawa, Juliusz, Powidoki).

Data premiery: 7 kwietnia 2020

Motyw







Mający w zeszłym roku premierę na Player.pl serial trafia do ramówki TVN. Akcja”Motywu” rozgrywa się w dwóch okresach – oprócz aktualnej osi często wracamy do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Głównymi bohaterami są Luiza Porębska (Małgorzata Kożuchowska) oraz jej mąż Maks (Andrzej Konopka) . Obydwoje zostają ranni w efekcie strzelaniny, a podejrzenie pada na ich pracownicę Annę Czarnecką (Agnieszka Grochowska). Ta nie przyznaje się do winy i sugeruje, że to jej przełożona jest zamieszana w sprawę.

Problematyczne śledztwo trafia w ręce komisarza Pawła Szulca (Michał Czernecki), który ma już wystarczająco dużo kłopotów w życiu osobistym. Sprawa wydaje się prosta, ale trójka uwikłanych okaże się znajomymi z liceum, co tylko skomplikuje całe dochodzenie. Za scenariusz odpowiada zespół: Tomasz Titkow (główny scenarzysta), Joanna Titkow i Ewa Popiołek, pod nadzorem kreatywnym Katarzyny Śliwińskiej-Kłosowicz. Reżyserią zajął się Paweł Maślona.

Data premiery: wiosna 2020 na TVN

Odwilż

Nowy polski serial HBO to produkcja kryminalna, do której zdjęcia już ruszyły w Szczecinie. Główną rolę w serialu gra Katarzyna Wajda, scenariusz napisała Marta Szymanek, a za reżyserię odpowiada Xawery Żuławski. Fabuła serialu dotyczy wyłowionego z Odry ciała młodej kobiety. Akcja rozgrywa się na przełomie zimy i wiosny, a zdarzenie będzie przyczynkiem dla prowadzącej śledztwo bohaterki do przemyśleń i analizy własnej sytuacji w życiu.







Grana przez Wajdę policjantka jest samotną matką, stara się odgrywać rolę perfekcyjnej mundurowej, znajduje się w głębokim kryzysie. Zdjęcia do serialu mają potrwać do maja 2020 r. „Odwilż” znalazł się w rozpisce premier na 2020 rok, ale HBO Polska nie potwierdziło jeszcze daty premiery.

Prawdopodobna data premiery: zima 2020 na HBO

W głębi lasu

Powstający na podstawie książki Harlana Cobena serial „W głębi lasu” to druga polska produkcja Netfliksa. Prace na planie ruszyły we wrześniu 2019 roku, dlatego tegoroczna premiera jest bardzo prawdopodobna. Serial będzie ukazywał wydarzenia z 1994 roku i 2019 roku. Główną rolę gra Grzegorz Damięcki, który zagra prokuratora Pawła Kopińskiego. Mężczyzna nie potrafi otrząsnąć się po śmierci jego siostry. W noc zaginięcia z Kopińskim była Laura Godsztajn (Agnieszka Grochowska), która pracuje na uniwersytecie.

Do obsady należą także Wiktoria Filus oraz Hubert Miłkowski, a także Jacek Koman, Ewa Skibińska, Magdalena Czerwińska, Adam Ferency, Przemysław Bluszcz, Dorota Kolak, Izabela Dąbrowska, Piotr Głowacki, Cezary Pazura i Arkadiusz Jakubik. Reżyserami „W głębi lasu” są Leszek Dawid oraz Bartosz Konopka. Scenariusz napisali Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski.

Prawdopodobna data premiery: jesień/zima 2020 na Netflix