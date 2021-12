Mali giganci reklamy internetowej

Rynek reklamy internetowej w Polsce to jeden z nielicznych sektorów, który nawet w COVID-owym, 2020 roku, odnotowywał wzrosty. Nie jest tajemnicą, że największy udział, mają w nim ogólnoświatowe platformy mediowe, takie jak Facebook czy Google. To im przypadła największa część z ponad 3,5 mld złotych, które polskie firmy przeznaczyły na reklamę w internecie w 2020 roku. Dominacja gigantów na tym polu jest bezdyskusyjna, a wizja podziału rynku między nimi, już dawno przybrała realne kształty. Światełko w ciemnym, reklamowym tunelu, pojawia się jednak, kiedy zobaczymy, jak rozwija się segment startupów, zajmujących się reklamą displayową.

Na naszym lokalnym podwórku wyrósł w ciągu ostatnich pięciu lat niekwestionowany lider, mogący w niedalekiej przyszłości mocno zamieszać, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim na światowych rynkach reklamy. optAd360, bo o nim mowa, w roku swojego rynkowego debiutu (2016) osiągnął 7 mln zł dochodu. Po czterech latach przebił 37 mln, a w 2021 roku mierzy (skutecznie jak do tej pory) w 90 mln zł. W kontekście wartości całego rynku, być może nie są to wartości imponujące, jeśli jednak spojrzeć na tempo wzrostu, plany firmy i podejście do wykorzystania dostępnych technologii, przyszłość zdaje się być bardzo interesująca.

Początki działalności optAd360 pokrywają się z okresem, kiedy na rynku reklamowym pojawił się model programmatic, dający nowe możliwości monetyzacji powierzchni serwowanej przez wydawców internetowych. Jak przyznają po latach założyciele firmy, był to silny impuls do działania.

– Gdy pojawił się programmatic, stwierdziliśmy że to jest produkt, na którym się znamy i wiemy, że monetyzujemy serwisy internetowe najlepiej. Jednocześnie usługa ma potencjał globalny, dlatego porzuciliśmy bezpieczny etat, bo byliśmy przekonani, że możemy zbudować wielką firmę o globalnym zasięgu– komentuje Jakub Szczepankowski – współzałożyciel i Head of Business Development w optAd360.

Wzrost kontrolowany

optAd360 w ciągu niespełna 5 lat działalności pozyskał do współpracy ponad 3500 serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, w których odnotowuje 11 miliardów odsłon miesięcznie. To daje 4200 reklam na sekundę przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Skala działania jest ogromna, a firma błyskawicznie rozwija się na całym świecie i planuje podwojenie liczby wyświetlanych reklam już w przyszłym roku. Najszybszy rozwój odnotowuje w Azji. Polska odpowiada obecnie jedynie za jedną czwartą rocznych przychodów, które stanowią 23 miliony zł. Dynamiczny wzrost, w stosunkowo krótkim czasie, wiązał się bezpośrednio z koniecznością bieżącego dostosowywania zaplecza technologicznego firmy do potrzeb wydawców i nieustannie rosnącego ruchu.

– Musimy zarządzać ogromną ilością danych, a wraz z coraz większą liczbą klientów musieliśmy zautomatyzować naszą zdolność do skalowania i pozyskiwania nowych klientów. Szybki rozwój oznaczał, że potrzebowaliśmy lepszego środowiska testowego i DevOps. Hostersi i AWS pomogli nam zbudować systemy, które są stabilne, ale mogą też szybko się skalować – tłumaczy Jarosław Wisłocki, współzałożyciel i Head of Technology Development w optAd360.

Od momentu powstania, optAd360 związany jest ze środowiskiem Amazon Web Services*. Dla założycieli, jak sami przyznają, była to naturalna droga, która pozwalała na swobodne skalowanie ich biznesu, zgodnie z założeniami, które przyjęli już na samym początku. Mimo że na przestrzeni lat ich myślenie o biznesie ewoluowało w stronę strategicznego podejścia do technologii, stabilności i nacisku na automatyzację procesów, to stosunek do chmury, pozostał niezmienny. I choć miłym „efektem ubocznym” korzystania z chmury jest oszczędność pieniędzy, to właściciele optAd360 wprost przyznają, że nie to było kluczem do podjęcia decyzji o chmurowym „all-in”. Dziś firma działa w 57 krajach na całym świecie, a znaczącym elementem sukcesu, poza bezpieczeństwem, które niemal z automatu gwarantuje chmura AWS, jest szybkość dostarczania treści do wszystkich odbiorców. Miesięcznie, dzięki sieci endpointów rozmieszczonych praktycznie w każdym zakątku Ziemi, optAd360 dostarcza za pośrednictwem Amazon CloudFront, niemal bez opóźnień, 1,2 petabajta danych. Co ważne, wraz z rozwojem firmy, wielkość transferu może być swobodnie skalowana, praktycznie bez ograniczeń.

AI Engine

Konsekwentna realizacja założonej strategii rozwoju w chmurze procentuje. Dzięki niej udało się wdrożyć narzędzie, oparte o uczenie maszynowe - optAd360 AI Engine. To technologia umożliwiająca bieżące śledzenie zmian w układzie serwisu wydawcy i nawyków odwiedzających go użytkowników. Dane zebrane i opracowane przez sztuczną inteligencję, wykorzystywane są do optymalizacji układu i treści reklam. Wdrożenie takiego rozwiązania było możliwe, ponieważ cała infrastruktura firmy, stanowiąca również bazę do rozwiązań z obszaru AI, została zbudowana w oparciu o technologię Kubernetes (Amazon EKS), zgodnie z podejściem IAC. Do analityki wydajności infrastruktury i wsparcia decyzji biznesowych, optAd360 wykorzystał Kibanę, Logtash’a i stos AWS Elasticsearch. Wszystko to razem sprawiło, że wdrożenie rozwiązań AI było po prostu naturalną kontynuacją działania, bez konieczności rewolucjonizowania środowiska. Na dziś to właśnie systematyczny rozwój obecnej infrastruktury i rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym, jest głównym kierunkiem technologicznego i biznesowego rozwoju całej firmy.

Google, Facebook i optAd360?

Przyszłość optAd360 wydaje się jasna i zaplanowana. Świadome i sprawne wykorzystanie technologii, partnerstwo technologiczne z Amazon Web Services* i co najistotniejsze – rzetelne, uczciwe i przejrzyste zasady współpracy z wydawcami, pozwalają wierzyć, że już niebawem optAd360 ma szanse stanąć w gronie światowych liderów, obsługujących reklamę displayową. Czy rzeczywiście tak się stanie? Czas pokaże.

*Polskim partnerem Amazon Web Services, wspierającym optAd360 w chmurze jest firma Hostersi Sp. z o.o.