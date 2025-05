Majowe premiery, które wciągają od razu! Gdzie oglądać?

Już na początku miesiąca widzowie mogli zanurzyć się w mroczny świat drugiego sezonu "The Walking Dead: Dead City", kontynuującego losy znanych bohaterów w postapokaliptycznym Nowym Jorku, gdzie walka o przetrwanie i kontrolę nad miastem zaostrza się, a ich ścieżki ponownie się przecinają w niebezpiecznych okolicznościach.

Reklama

Nowe filmy i seriale w maju na CANAL+ online

Dla miłośników polskiego kina CANAL+ przygotował dwie cenione produkcje. "Kos", nagrodzony na festiwalach film, przedstawia historię Tadeusza Kościuszki w przededniu insurekcji, ukazując jego dążenie do zjednoczenia narodu w walce o wolność i ścigającego go bezwzględnego rosyjskiego rotmistrza. Z kolei "Rzeczy niezbędne", inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, to poruszający dramat psychologiczny o dziennikarce, która konfrontuje się z traumatyczną przeszłością swojej szkolnej koleżanki, a granice między prawdą a kłamstwem zaczynają się zacierać.

Maj to także czas wielkiego święta kina, jakim jest Festiwal Filmowy w Cannes. CANAL+ umożliwi widzom uczestniczenie w tym prestiżowym wydarzeniu, transmitując ceremonie otwarcia i zamknięcia, dając wgląd w świat największych gwiazd i najnowszych produkcji filmowych.

W połowie miesiąca na platformie zadebiutuje "Nekrolog", serial kryminalny z elementami czarnego humoru, opowiadający o młodej kobiecie pracującej przy nekrologach, która odkrywa nietypowy sposób na awans zawodowy, co komplikuje się, gdy w redakcji pojawia się dociekliwy reporter. Fanów mocnych wrażeń z pewnością zainteresuje "Wśród nocnej ciszy", trzymający w napięciu thriller o mężczyźnie, który po tragicznej śmierci syna i własnych ranach, postanawia za wszelką cenę dokonać zemsty.

Pod koniec maja na ekrany powróci "Maria Antonina" z drugim sezonem. Ta kostiumowa produkcja CANAL+ zagłębi się w kolejne burzliwe wydarzenia z życia francuskiej królowej, w tym słynną aferę naszyjnikową, która wstrząsnęła monarchią. Dla tych, którzy cenią sobie oryginalne kino, pojawi się "Asteroid City" Wesa Andersona, nominowany do Złotej Palmy film science fiction z gwiazdorską obsadą, przenoszący widzów do retrofuturystycznych lat 50. XX wieku w okolice testów atomowych i doniesień o UFO.

Ponadto, w maju CANAL+ online wzbogaci swoją ofertę o takie tytuły jak drugi sezon kryminalnego serialu "Bestia", pełen akcji film "Dominique" o wyszkolonej zabójczyni szukającej spokoju, "Księżna" opowiadająca o zemście w świecie handlarzy diamentów, włoski dramat "La Chimera" o poszukiwaniu utraconej miłości, komedia "Marcello Mio" będąca hołdem dla słynnego aktora, romantyczny thriller "Love lies bleeding", sportowy dramat "Shooting Stars: Królowie kosza" o początkach kariery LeBrona Jamesa, komediodramat "Wystawa" o zmaganiach artystki, sensacyjny "Strefa wroga", wzruszający "Champions" o nietypowej drużynie koszykarskiej, dramat "Córka Starlingów" o dorastaniu w konserwatywnej społeczności, psychologiczny thriller "Inside" o uwięzionym złodzieju, remake "Instynkt" z plejadą gwiazd oraz trzymający w napięciu "Prawo odwetu".

Maj w CANAL+ online to również nowości dla fanów horrorów. Do serwisu trafiły i trafią takie mrożące krew w żyłach tytuły jak "Niepokalana" o tajemniczej ciąży zakonnicy, "Urojenie" o pluszowym misiu żądnym zemsty, "Infinity pool" zabierający w niebezpieczną podróż poza luksusowy kurort oraz zapowiedź na czerwiec – "Egzorcysta: Wyznawca".

CANAL+ online maj 2025 lista nowości

Jasne, oto zaktualizowana lista nowości z podlistami dla pozycji z tego samego dnia:

Już dostępne: Kos, dramat Dominique, akcja Księżna, akcja La Chimera, dramat Niepokalana, horror

5 maja: The Walking Dead: Dead City 2 (odcinki co poniedziałek), serial grozy

8 maja: Rzeczy niezbędne, dramat

9 maja: Marcello Mio, komedia Love lies bleeding, thriller romantyczny

11 maja: Shooting Stars: Królowie kosza, dramat sportowy Urojenie, horror

12 maja: Bestia 2, serial kryminalny

13 maja: 78. Festiwal Filmowy w Cannes (ceremonia otwarcia), transmisja

14 maja: Nekrolog, serial kryminalny Wystawa, komedia-dramat

16 maja: Strefa wroga, thriller, akcja

18 maja: Wśród nocnej ciszy, film akcji Champions, dramat

21 maja: Córka Starlingów, dramat

23 maja: Inside, thriller psychologiczny

24 maja: Maria Antonina 2 (odcinki), serial kostiumowy

78. Festiwal Filmowy w Cannes (ceremonia zamknięcia), transmisja

25 maja: Asteroid City, komedia science fiction, dramat Infinity pool, horror

28 maja: Instynkt, thriller psychologiczny

30 maja: Prawo odwetu, thriller, akcja

1 czerwca: Egzorcysta: Wyznawca, horror