Fundacja wraca z 3. sezonem. Mamy teaser i datę premiery

Serial "Fundacja" to jedna z najambitniejszych produkcji science-fiction ostatnich lat dostępna na platformie Apple TV+. Już wkrótce wróci z trzecim sezonem.

Fundacja to epicka opowieść bazująca na kultowym cyklu powieści Isaaca Asimova o tym samym tytule. Przez wielu seria ta jest uznawana za kamień węgielny gatunku s-f. Historia zabiera widzów w odległą przyszłość, gdzie potężne Imperium Galaktyczne, rządzone od tysiącleci przez dynastię klonów Imperatora Cleona, chyli się ku upadkowi. Głównym motorem napędowym fabuły jest psychohistoria – rewolucyjna dziedzina nauki opracowana przez genialnego matematyka Hariego Seldona. Pozwala ona z matematyczną precyzją przewidywać przyszłe losy wielkich mas ludzkich. Dzięki niej Seldon odkrywa nieuchronność upadku Imperium, po którym nastąpią dziesiątki tysięcy lat chaosu i barbarzyństwa. Aby skrócić ten mroczny okres, Seldon inicjuje stworzenie tytułowej Fundacji – organizacji mającej za zadanie przechować wiedzę ludzkości i stać się zalążkiem nowej cywilizacji.

Fundacja - oto zapowiedź 3. sezonu

Pierwszy sezon przedstawił nam wizjonerski plan Seldona i początki Fundacji. Seldon, wraz z grupą swoich najwierniejszych zwolenników, w tym młodą i niezwykle uzdolnioną matematyczką Gaal Dornick, zostaje zesłany na odległą, jałową planetę Terminus. Oficjalnie mają tam pracować nad Encyklopedią Galaktyczną, jednak prawdziwym celem jest przetrwanie nadchodzącej katastrofy. Widzowie śledzą pierwsze kroki osadników, którzy muszą zmierzyć się z tzw. Pierwszym Kryzysem Seldona – zagrożeniem ze strony sąsiednich, bardziej prymitywnych królestw. Równolegle obserwujemy losy rządzącej dynastii Cleonów (Brata Dnia, Brata Zmierzchu i Brata Świtu), ich wewnętrzne rozterki oraz próby utrzymania chwiejącej się władzy nad rozległym Imperium. Ważną postacią staje się również Salvor Hardin, Strażniczka Terminus, która odgrywa kluczową rolę w rozwiązaniu pierwszego kryzysu.

Akcja drugiego sezonu przenosi nas o ponad sto lat w przyszłość. Fundacja, niegdyś niewielka osada naukowa, urosła w siłę, a jej wpływy, oparte na technologii i subtelnej manipulacji, zaczynają być postrzegane przez Imperium jako realne zagrożenie. Pojawia się Drugi Kryzys Seldona, który stawia Fundację w bezpośredniej konfrontacji z imperialną potęgą. Gaal Dornick i Salvor Hardin (których losy niespodziewanie się splatają) podróżują przez galaktykę, próbując zrozumieć głębsze aspekty planu Seldona i odnaleźć mityczną Drugą Fundację, złożoną z osób o zdolnościach mentalnych. Tymczasem Imperator Cleon XVII (Brat Dzień) staje przed coraz większymi wyzwaniami, a jego zaufana androidzia doradczyni, Demerzel, odgrywa coraz bardziej znaczącą i niejednoznaczną rolę w kształtowaniu losów galaktyki.

Trzeci sezon przenosi nas kolejne 152 lata do przodu. Fundacja znacznie umocniła swoją pozycję, wykraczając daleko poza swoje skromne początki, podczas gdy Imperium Dynastii Kleonów podupadło. Gdy obie te galaktyczne potęgi zawierają niełatwy sojusz, pojawia się zagrożenie dla całej galaktyki w postaci przerażającego watażki znanego jako „Muł”, który zamierza zawładnąć wszechświatem, wykorzystując siłę fizyczną, militarną oraz kontrolę umysłów. Kto zwycięży, kto przegra, kto przeżyje, a kto zginie – pozostaje wielką niewiadomą. W tym czasie Hari Seldon, Gaal Dornick, Kleonowie i Demerzel rozgrywają potencjalnie śmiertelną partię międzygalaktycznych szachów. Premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 11 lipca, a kolejne będą pojawiały się co tydzień, aż do połowy września.