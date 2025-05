"Yellowstone" otrzyma "6. sezon", choć serial będzie miał zupełnie inny tytuł

"Dutton Ranch": tak roboczo zatytułowano nowy rozdział w uniwersum Yellowstone

Jak wynika z informacji do których dotarła redakcja Bloomberga, nowy serial funkcjonuje obecnie pod roboczym tytułem "Dutton Ranch" (pl. "Ranczo Duttonów"). I myślę, że wszyscy którzy widzieli finał "Yellowstone" doskonale zdają sobie sprawę z tego, że idealnie wpasowuje się on w to, co widzieliśmy w ostatnim odcinku 5. sezonu kultowej serii. Beth i Rip w finale opuszczają rodzinne ranczo Duttonów i przenoszą się do mniejszej posiadłości nieopodal Dillon w stanie Montana. Choć początkowo sporo mówiło się o tym, że twórcy będą chcieli eksploatować markę "Yellowstone" i jego nazwy nie zabraknie w tytule, na ten moment wydaje się, że po drodze coś się zmieniło. Jednak w tym konkretnym aspekcie specjalnie bym się do niczego nie przywiązywał - tym bardziej, że od premiery dzieli nas jeszcze wiele długich miesięcy. Projekt jest wciąż na wczesnym etapie, a w przypadku spin-offów tytuły serii zmieniane były na chwilę przed premierą.

Co wiemy o "nieoficjalnym" 6. sezonie "Yellowstone"?

Choć szczegóły fabularne są nadal owiane tajemnicą, to mówi się, że zdjęcia do serii mają ruszyć z kopyta już latem 2025. Jest to o tyle ciekawa informacja, że uzupełnia ją również data potencjalnej premiery... a ta miałaby być planowana już jesienią, co daje naprawdę niewiele czasu ekipie odpowiedzialnej za post-produkcję. Co ciekawe, mówi się że w Stanach Zjednoczonych serial "Dutton Ranch" miałby nie trafić do serwisu Peacock, jak miało to miejsce w przypadku głównej serii. Zamiast tego będzie dostępny wyłącznie w ramach tamtejszej platformy Paramount+, zgodnie z polityką dystrybucyjną obowiązującą obecnie dla wszystkich spin-offów związanych z rodziną Duttonów.

Zarówno Kelly Reilly jak i Cole Hauser zyskali ogromne uznanie za swoje role w "Yellowstone". Trudno się dziwić: w końcu tworzą jedną z najbardziej charyzmatycznych i skomplikowanych par w serialowych światach. Potencjalna kontynuacja ich historii w nowym serialu to dla wielu fanów spełnienie oczekiwań, które narastały od miesięcy. Ich chemia na ekranie i skomplikowana relacja zyskały miano kultowych, dlatego już teraz można zakładać, że "Dutton Ranch" od wejścia okaże się hitem przedłużającym życie uniwersum stworzonego przez Taylora Sheridana.