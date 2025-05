Ten serial kochały miliony. Wkrótce powróci w nowej formie

Kerry Washington oficjalnie potwierdziła informację, która od kilku dni elektryzowała fanów seriali: powstaje nowy projekt w świecie "Gotowych na Wszystko", który zatytułowany został "Wisteria Lane". Choć wielu nazywa go remakiem legendarnego serialu, aktorka wyraźnie zaznacza, że chodzi raczej o "inspirację" niż wierne odtworzenie znanej formuły. Produkcja rozwijana jest przez Onyx Collective i firmę produkcyjną Simpson Street, należącą do samej Washington.

Perypetie na spokojnych przedmieściach. To barwni bohaterowie rozkochali nas w "Gotowych na Wszystko"

W programie The View gdzie aktorka promowała swój nowy film "Shadow Force", nie mogło zabraknąć tematu "Wisteria Lane". Jak sama przyznała

Reklama

To projekt w fazie rozwoju, nie mogę powiedzieć zbyt wiele. Ale wyobraźcie sobie – nowe czasy, nowe wyzwania. Co dzieje się dziś na tym słynnym osiedlu?” – powiedziała z entuzjazmem

To wystarczyło, by fani "Gotowych na wszystko" oszaleli z radości - i już teraz snują oni wiele teorii na temat tego, co czekać ich będzie w nowym serialu. Wiele wskazuje jednak na to, że znana i lubiana formuła miałaby zostać przeniesiona do realiów współczesnego świata i współczesnych wyzwań. Bo choć wielu z nas wydaje się, że "Gotowe na Wszystko" to serialowa świeżynka - to od jej premiery minęły już dwie dekady, a przez ten czas świat zmienił się nie do poznania.

Co wiemy o projekcie "Wisteria Lane"?

Póki co "Wisteria Lane" jest projektem dość tajemniczym, ale już teraz wiadomo że za scenariusz odpowiadać będzie Natalie Chaidez. To właśnie ona dostarczyła nasm znakomity serial "Stewardessa". Jej wizja

"Wisteria Lane" to połączenie emanującej czarnym humorem komedii z elementami thrillera i telenoweli. Wszystko to w duchu oryginalnych "Gotowych na wszystko". Akcja ma toczyć się wokół pięciu bardzo różnych od siebie kobiet, które dzielą nie tylko ulicę na której mieszkają, ale też wspólne sekrety. Z pozoru ich życie to sielanka: eleganckie domy, idealne rodziny, luksusowe auta na podjeździe. Ale rzeczywistość kryjąca się za filtrami Instagrama i perfekcyjnymi trawnikami okazuje się znacznie bardziej skomplikowana.

Producentami wykonawczymi są Kerry Washington, Pilar Savone, Stacey Sher oraz sama Chaidez. Studio odpowiedzialne za realizację to 20th Television. Na razie nie wiadomo, czy Washington pojawi się również na ekranie. Co ciekawe, Marc Cherry, twórca Gotowych na wszystko, nie był zaangażowany w pierwotny pitch serialu. Ale jak podają źródła, zna projekt i nie wyklucza się jego ewentualnego udziału w przyszłości.

Podczas rozmowy w The View, prowadząca Ana Navarro zapytała, czy w nowym serialu zobaczymy oryginalne bohaterki. Washington jednak ucięła temat, nie zdradzając żadnych szczegółów. Wszystko wskazuje na to, że "Wisteria Lane" postawi na świeże postacie, jednak duch pierwowzoru, czyli pełne napięcia relacje sąsiedzkie, sekretne romanse i zbrodnie w pastelowych dekoracjach, pozostanie nienaruszony.