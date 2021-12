Skalowalny hosting w chmurze z CDN od nazwa.pl

Aż 20 GHz mocy obliczeniowej, 8 GB pamięci RAM oraz 100 GB przestrzeni dyskowej za 200 zł na rok — to tylko część atutów hostingu w nazwa.pl. A co powiecie na to, że usługa jest świadczona w chmurze, a do tego dostarczanie stron zapewniają serwery CDN nazwa.pl w sześciu miastach w Polsce?

Skalowalny hosting w chmurze

Hosting w nazwa.pl świadczony jest w technologii chmury obliczeniowej, co gwarantuje, że każdy wzrost obciążenia, pojawiający się na dowolnym z serwerów, wykrywany jest w czasie tysięcznych części sekundy. Obsługa każdej strony odbywa się zawsze na najmniej obciążonych serwerach wyposażonych w procesory działające z wysokim taktowaniem zegara wynoszącym 5 GHz. Wyjątkową szybkość działania baz danych zapewniają dodatkowo dyski Intel Optane gwarantujące o wiele szybsze odczyty i zapisy danych w porównaniu do dysków SSD.

Niezależnie od natężenia ruchu na Twojej witrynie serwery nazwa.pl przygotowane są do obsługi nagłego skoku obciążenia. Prowadzisz kampanię reklamową? Masz efekt wykopu? Nic nie szkodzi, chmura nazwa.pl przełączy obsługę Twojej strony do najmniej obciążonego serwera w klastrze. Nie musisz się również martwić tym, że nagle na innej stronie, uruchamianej na tym samym serwerze, wzrośnie obciążenie. W chmurze nazwa.pl nie występuje problem „noisy neighbours” polegający na tym, że jedna strona może zakłócać pracę innej. Load balancery, kontrolujące obciążenie w ramach klastrów, w mgnieniu oka podejmują decyzje o wyrównaniu obciążenia na setkach dostępnych serwerów, aby każdy serwis mógł cały czas działać z maksymalną szybkością.

CDN nazwa.pl przyspiesza wczytywanie stron

Szybko wygenerowana strona WWW na serwerze to zaledwie połowa sukcesu. Aż 80% oczekiwania na jej otwarcie zajmuje jej przesłanie. Aby więc skrócić ten czas nazwa.pl stworzyła pierwszy CDN z serwerami zlokalizowanymi w największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław i Katowice — skąd zapewne pochodzi najwięcej Twoich klientów. Są to też miejsca, w których przechowywane są kopie statycznych elementów stron WWW użytkowników usług nazwa.pl.

Przy okazji należy jeszcze wspomnieć, że dane nie tylko transmitowane są do użytkowników stron WWW z najbliższej lokalizacji, ale również przy użyciu dedykowanego łącza w każdym mieście do największych ogólnopolskich sieci: Orange, Netia, UPC, Vectra (Multimedia) i T-Mobile. Dzięki wymianie ruchu internetowego dane nie przechodzą przez centralne punkty w Warszawie, ale przesyłane są lokalnie. Wpływa to bardzo pozytywnie zarówno na przyspieszenie transmisji, jak i na podwyższenie ochrony przeciwko atakom typu DDoS.

Konwersja obrazków do WebP i zmiana ich rozdzielczości

Szybkość przesyłania strony WWW uzależniona jest od ilości przesyłanych danych. Duże obrazki przesyłają się dłużej, dlatego każdy właściciel strony powinien pamiętać o konieczności ich optymalizacji i kompresji. Zdjęcia najlepiej zapisywać w formacie WebP, a ich rozdzielczość dostosować do wymiaru ekranu przeglądarki na urządzeniu, na którym będzie wyświetlana strona. Oznaczałoby to jednak konieczność przygotowywania wersji dla komputera, dla tabletu, a jeszcze innej dla komórki oraz dostosowania kodu strony, aby za każdym razem wysyłane było zdjęcie o właściwej rozdzielczości.

W tym miejscu na CloudHostingu w nazwa.pl z pomocą przychodzi usługa automatycznej konwersji wysyłanych zdjęć do formatu WebP. Oryginalne grafiki na dysku pozostają niezmienione, ale serwery nazwa.pl przed ich wysłaniem w inteligentny sposób konwertują je do formatu WebP, dostosowując przy okazji ich rozdzielczość do ekranu użytkownika i ustawień wysokości oraz szerokości zapisanych w kodzie HTML. Operacja takiej konwersji wykonywana jest jedynie za pierwszym odwiedzeniem strony, a zmienione obrazki przechowywane są w pamięci cache na serwerze i na węzłach CDN nazwa.pl i nie spowalniają działania serwisu.

Kompleksowa usługa

Hosting hostingowi nierówny, dlatego wybierz usługę realizowaną w chmurze z automatyczną integracją z polskim CDN. Wydajność chmury, CDN nazwa.pl z węzłami w największych miastach w Polsce oraz konwersja obrazków do WebP zapewnią, że Twoja strona znacząco przyspieszy, co pozytywnie wpłynie zarówno na jej ocenę w oczach użytkowników, jak i robotów indeksujących Google.