Apple aktualizuje ładowarkę MagSafe. Jak zainstalować najnowszą wersję oprogramowania?

XXI wiek to czas, w którym regularnie czyhają na nas aktualizacje... wszystkiego. Od komputerów, przez smartfony, słuchawki, konsole, kontrolery do gier... a ostatnio nawet power-banki i ładowarki. MagSafe to autorskie rozwiązanie od Apple, które korzystając z magnesów pozwala wygodnie ładować urządzenia i przypinać do smartfona rozmaite akcesoria. Jeżeli korzystacie z ich ładowarki, to teraz możecie ją także zaktualizować. W jakim celu? Cóż, tutaj można wyłącznie domniemywać, bo firma nie wdaje się w szczegóły. Prawdopodobnie chodzi o nic innego, jak... optymalizacje, z których skorzystają najnowsze sprzęty Apple — w tym smartfony iPhone 14 oraz słuchawki AirPods Pro 2. Jak informuje MacRumors, najnowsza wersja otrzymała numer 10M1821 — a w Ustawieniach aktualizacja figuruje jako 255.0.0.0. To trzeci raz, kiedy Apple zaserwowało użytkownikom MagSafe aktualizację swojej ładowarki. Tym razem jednak... tak jak poprzednio — ani słowa nie wspomina o tym, z czym związana jest aktualizacja. Jako że nie jest to regularny proceder, a serwowany jest raczej po premierze nowych urządzeń wspierających standard ładowania MagSafe, można zakładać, że faktycznie są to jakieś poprawki i aktualizacje. Takie pozwalające wykrzesać cały potencjał z rynkowych nowości - i upewnić się, że wszystko jest ze sobą w pełni kompatybilne.

Źródło: 9to5mac

Jak zaktualizować ładowarkę MagSafe?

Jeżeli chcielibyście zainstalować najnowszą wersję oprogramowania do ładowarki MagSafe, ale nie macie pojęcia jak się za to zabrać - już tłumaczę. To urządzenie które, podobnie jak MagSafe Battery Pack, nie ma swojej dedykowanej aplikacji — dlatego nie zaktualizujemy go w opcjach jak iPhone'a czy Apple Watcha. Tutaj wszystko dzieje się automatycznie w tle — więc najłatwiejszą i najwygodniejszą opcją by zainstalować najnowsze oprogramowanie ładowarki MagSafe jest... po prostu odłożyć iPhone'a na noc z podłączonym ładowaniem — po kilku godzinach urządzenie powinno mieć już najnowszą wersję. Opcjonalnie — można też podłączyć na kilka godzin ładowarkę MagSafe do portu USB-C komputera Apple. Ten proces powinien być znacznie szybszy — ale czy się udało i macie już najnowszą wersję oprogramowania sprawdzicie już bezpośrednio w smartfonie. W tym celu wystarczy zajrzeć do aplikacji Ustawienia -> Ogólne -> Urządzenie -> Ładowarka Apple MagSafe. Tam czekać będzie podstawowy zestaw informacji o akcesorium — w tym właśnie informacje na temat wersji softu.

Zmiana, której większość raczej nie zauważy

To kolejny raz, kiedy Apple wprowadza tę zmianę po cichu - bez jakiegokolwiek rozgłosu. Można zatem spodziewać się, że nie kryją się za nią żadne rewolucje — a co najwyżej wspomniany moc usprawnień i zadbanie o lepszą optymalizację i wsparcie nowych sprzętów. Z jednej strony: aktualizowanie ładowarki brzmi po prostu abstrakcyjnie, z drugiej jednak - jeżeli faktycznie ma to wpłynąć na jakość działania sprzętu, to czemu nie.