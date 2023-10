Tęsknicie za Środy z Orange? Teraz czas na Magentowe Czwartki

W swoim komunikacie T-Mobile zaznacza, że rusza program lojalnościowy jakiego jeszcze nie było, choć mnie przypomina się podobny, dostępny niegdyś w Orange.

Środy z Orange, to był chyba najbardziej rozpoznawalny program wśród operatorów, dzięki któremu klienci tego operatora mogli wybrać się z kimś do kina (z tego co pamiętam do Multikina) płacąc tylko za jeden bilet.

Magenta Moments ma być jednak dużo szerszym programem lojalnościowym, obejmującym aktualnie m.in. vouchery do punktów Bafra Kebab, zniżki na Booking.com czy na Answear.com, ale również właśnie zniżki to kina w ramach Magentowych Czwartków, w tym przypadku do Cinemacity, gdzie za bilety zapłacimy 10 zł, -to taniej niż na niedawne seanse w Święto Kina.



Goran Marković członek zarządu i dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska:

Ciągłe wysiłki w zakresie działań customer experience i troska o najwyższą satysfakcję użytkowników są kluczowymi elementami strategii T-Mobile. Wiemy, że klienci chcą aby marka dbała o nich przez cały cykl życia od momentu sprzedaży, a operatorzy telekomów często o tym zapominają. Dlatego też uruchamiamy program Magenta Moments – aby zaadresować ich oczekiwania! Aby pokazać klientom, że aktywnie ich słuchamy i chcemy się o nich stale troszczyć. Wreszcie, aby pokazać im, że doceniamy ich lojalność. Mocno wierzę, że takie wysiłki na ich rzecz sprawią, że T-Mobile będzie siecią najlepszych doświadczeń.

By skorzystać z dostępnych ofert i zniżek, wystarczy uruchomić aplikację Mój T-Mobile i wybrać ikonę serca z dolnego menu, pod którą kryją się oferty udostępnione klientom operatora przez partnerów tego programu.



Co jeszcze wyróżnia ten program, to jego zasięg. Klienci T-Mobile z Polski, udający się na przykład do Czech, będą mogli korzystać ze zniżek przygotowanych przez T-Mobile CZ. Podobnie to ma działać w innych krajach, gdzie Deutsche Telekom świadczy swoje usługi.

Źródło: T-Mobile.