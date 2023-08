Taka oferta na abonament to dziś rarytas. Dwa w cenie jednego!

W zeszłym tygodniu mój redakcyjny kolega informował Was o nowej ofercie na abonament w Plusie, dziś sam jej się przyjrzałem dokładnie i muszę przyznać, iż to naprawdę dobra opcja.

Zwykle nasi operatorzy w ofertach na abonament komórkowy na dwa lata, mają promocje typu 3,6 czy z rzadka 9 miesięcy gratis, co przy takich cenach i nawet przy uśrednieniu kosztów przez dwa lata, nie daje nawet przybliżonej kwoty do tych, które mamy dostępne w nielimitowanych pakietach ofert na kartę. Z kolei w przypadku zakupu drugiego numeru, rabat na niego wynosi przeważnie 20 zł miesięcznie.

Inaczej jest w przypadku nowej oferty Plusa, udostępnionej w zeszłym tygodniu. Składa się ona z dwóch elementów - dwa abonamenty w cenie jednego i dwa smartfony w cenie jednego. Można je ze sobą łączyć lub skorzystać z osobna, jednak przyjrzymy się dziś dokładniej samej opcji abonamentu komórkowego.

Dla zainteresowanych smartfonami wspomnę tylko, że chodzi o dwa zestawy: Xiaomi Redmi Note 12 5G + Xiaomi Redmi A2 i Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G + Xiaomi Redmi A2, których cena to rzeczywiście rynkowy koszt jednego, ale oczywiście droższego - odpowiednio 1599,04 zł i 1798,96 zł, a więc za darmo w obu zestawach jest Xiaomi Redmi A2, którego koszt w sklepie to aktualnie okolice 400 - 500 zł. Do szczegółów tej oferty zapraszam Was do wspomnianego już na początku wpisu pod tym linkiem, my przejdźmy już do samego abonamentu.

Dwa abonamenty w cenie jednego w Plusie

Opcje tu są dwie. Pierwsza przeznaczona jest dla osób, które mają już abonament komórkowy w Plusie i chcą dokupić dwa kolejne numery dla członków rodziny lub korzystają z oferty na internet mobilny/światłowodowy czy z telewizji Polsat Box. Oczywiście przed skorzystaniem z poniższej promocji dwóch abonamentów komórkowych w cenie jednego mogą też wcześniej, którąś z tych usług wykupić dla siebie.



I tak, przy zakupie dla obecnych klientów Plusa dwóch abonamentów z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz transferem danych 100 GB (do podziału na dwa numery, a więc po 50 GB) zapłacimy 59 zł miesięcznie przez cały okres umowy. To daje 29,50 zł miesięcznie za numer - to standardowa cena za najpopularniejszy abonament chyba sprzed 5 jak nie więcej lat i z dużo mniejszym wówczas transferem danych.



Natomiast jeśli nie chcemy trzeciego numeru, internetu czy telewizji, możemy przenieść dwa numery z innej sieci czy oferty na kartę lub kupić te dwa abonamenty w cenie jednego, za 69 zł miesięcznie - przez całą umowę. To daje nam 34,50 zł miesięcznie na numerze, na każdym nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 240 GB do podziału na te dwa numery - po 120 GB na numer w miesiącu.

Swoją drogą to też ciekawa opcja i zupełna nowość w ofertach na abonament z dwuletnim zobowiązaniem, gdzie do tej pory niezależnie czy z osobna czy w ofertach rodzinnych, każdy numer dostawał swój limit transferu danych. W tej ofercie Plusa mamy go do podziału, dzięki temu jeden numer, który bardziej intensywnie korzysta z sieci na smartfonie, może sobie co miesiąc „pożyczać” więcej transferu z tej puli.

Reasumując, w tych dwóch opcjach abonamentu w cenie jednego zapłacimy odpowiednio 29,50 zł i 34,50 zł za numer - to są ceny aktualnych ofert na kartę w Orange, Play, Plus czy T-Mobile. Powiedziałbym nawet, że tak nieco pośrodku, bo wahają się one teraz od 25 zł do już nawet 45 zł miesięcznie.

