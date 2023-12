To akcesorium Apple przejdzie sporą zmianę w nowej wersji. Będzie jeszcze lepsze

MagSafe Battery Pack to jedno z tych akcesoriów Apple, z którym od lat się nie rozstaję. To mój ulubiony power bank — jest lekki i wygodny w użytkowaniu. Jego największą wadą zwykła być jego cena. Obecnie rzekłbym jednak, że dużo większym "ale" jest port ładowania — bo to jedyny powód, dla którego wciąż mam w swoim przyborniku kabel Lightning.

Podczas premiery linii smartfonów iPhone 15, Apple wycofało akcesorium z oferty. Powód? Prawdopodobnie port ładowania Lightning. Szczerze mówiąc spodziewałem się powrotu MagSafe Battery Pack maksymalnie kilka tygodni później, ale nic z takiego się nie wydarzyło. Teraz dowiadujemy się że nowe wcielenie akcesorium może być nieco inne. I zaoferuje nie jeden, a dwa... porty USB-C.

Nowy MagSafe Battery Pack z dwoma portami USB-C

Niezastąpiony w śledzeniu nowinek serwis PatentlyApple informuje o nowym patencie o numerze 2322474.6M001. Możemy na nim podejrzeć baterię MagSafe Battery Pack z nowym portem... a właściwie to nowymi portami. Bo na grafikach złożonych do urzędu patentowego widzimy dwa porty USB typu C. Prawdopodobnie pierwszy z nich posłuży do ładowania akcesorium, drugi zaś będzie wyjściem, który pozwoli ładować inne urządzenie.

Źródło: Patently Apple

Inną opcją o której mówi się w kontekście dwóch portów USB-C w baterii jest uczynienie z bateryjki czegoś w rodzaju "huba" — byśmy mogli ładować akcesorium oraz jednocześnie podłączyć do niego inny sprzęt który można będzie ładować jednocześnie. Nowa wersja baterii prawdopodobnie zmieni także standard Qi na Qi2 — a przy okazji nie zabraknie również MagSafe.

Czekam na odświeżoną wersję bateryjki. Chciałbym już pożegnać kabel Lightning

Autorskie rozwiązanie do ładowania od Apple swój najlepszy czas ma już za sobą. Skoro obecnie tablety, komputery i smartfony firmy możemy ładować USB-C, pozostawanie w tyle akcesoriów jest po prostu bez sensu. Gigant o tym doskonale wie, dlatego MagSafe Battery Pack w pierwotnej formie zniknął już z oferty. Czekam jeszcze na zmiany w kontekście akcesoriów do komputera — bo Magic TrackPada wciąż inaczej nie naładujemy.