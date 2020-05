Seria gier Mafia również cieszy się sporą estymą graczy i to nawet pomimo tego, że każda część została stworzona przez inne studio. Pierwsza Mafia zadebiutowała w 2002 roku na PlayStation 2, Xboksie i PC, a odpowiadało za nią studio Illusion Softworks. To chyba jedna z lepszych gier swojej epoki. Mafia II stworzona przez 2K Czech pojawiła się w 2010 roku na PS3, X360 i PC, a trzecia część stworzona przez Hangar 13 debiutowała w 2016 roku na PS4, Xbox One i PC. Wygląda na to, że teraz 2 pierwsze tytuły doczekają się małego odświeżenia.

Teaser jeszcze wiele nie zdradza, ale z pomocą przyszedł Microsoft, który na swoich stronach opublikował (a później szybko usunął) zapowiedź gry Mafia: Definitive Edition. Wedle tych informacji, remaster pierwszej części całej trylogii pojawi się już 27 sierpnia. To właśnie z remastera pochodzą screeny prezentowane powyżej. Oficjalna zapowiedź powinna mieć miejsce w przyszłym tygodniu. Wygląda też na to, że jeszcze szybciej pojawi się Mafia 2: Definitive Edition, która będzie tylko delikatnie odświeżona, ale za to będzie zawierać wszystkie DLC jakie pojawiły się dla tego tytułu. W tym przypadku będzie to pewnie próba sprzedaży starej gry, w nowym opakowaniu.

Remastery i remake’i to nie tylko domena gier

W gruncie rzeczy remastery to nic nowego, w świecie filmu co jakiś czas pojawiają się nowe wersje starych hitów. Takim filmom jak chociażby pierwsza trylogia Gwiezdnych Wojen podniesienie rozdzielczości do 4K z pewnością wychodzi na dobre. Z drugiej strony mamy też sporo remake’ów, czyli starych hitów nakręconych ponownie, z nowymi aktorami i wykorzystaniem nowych technologii. To nie zawsze wychodzi dobrze, ale nie jestem z zasady sceptykiem. Czasami stare historie opowiedziane na nowo wypadają lepiej, a z pewnością pozwalają się z nimi zapoznać młodszemu pokoleniu, bo nie oszukujmy się, mało kto sięga po stare klasyki. Nie wszystko starzeje się tak dobrze jak Ojciec Chrzestny.