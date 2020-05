Uwielbiałem te dwie gry, a teraz wracają w przepięknej oprawie. Oto nowy Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Tony Hawk’s Pro Skater wraca!

Plotkowano, plotkowano – dziś dowiedzieliśmy się o grze oficjalnie. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, czy jak wolicie Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 to w pełni odświeżona (remake) paczka dwóch kultowych, świetnych gier, w których główną rolę odgrywał Tony Hawk na swojej deskorolce. Ale spokojnie, pojawią się tam też inne znane nazwiska, jak Geoff Rowley, Chad Musk, czy Bucky Lasek. Gra ma zawierać również wszystkie tricki znane z oryginału, które za sprawą nowego silnika i nowoczesnej oprawy będą robić zdecydowanie większe wrażenie niż „za swoich czasów”. Podobno gra ma dostać jeszcze więcej zadań, co w sumie brzmi sensownie biorąc pod uwagę oczekiwania fanów, oby tylko nie majstrowano przy tych starych. Fajnie będzie Znów powykręcać pada w ten sam sposób. No chyba, że tak jak ja graliście głównie na klawiaturze – wtedy współczuję. Jestem natomiast bardzo ciekawy trybów wieloosobowych – zarówno tego po sieci, jak i na podzielonym ekranie. Będzie się działo!

No dobrze, ja tu przedłużam, a przecież miałem pokazać Wam zwiastun Tony Hawk’s Pro Skater 1+2.

Pierwsze dwie części Tony Hawk’s Pro Skater uwielbiano w zasadzie za wszystko. Od systemu sterowania, przez oprawę graficzną, aż po muzykę przygrywającą w tle.

Możliwość przywrócenia dwóch oryginalnych gier, które miały tak znaczący wpływ nie tylko na granie, ale na cały gatunek sportowy, była niesamowitym doświadczeniem dla naszego zespołu, którego wielu członków pracowało nad oryginalną serią. Bierzemy to, co znasz i kochasz z oryginalnych gier i łączymy z ulepszonymi narzędziami kreatywnymi, które pozwolą graczom wymyślić zupełnie nowe sposoby grania w grę, którą kochają. Jesteśmy przekonani, że będzie to najlepsze doświadczenie Tony Hawk’s Pro Skater, o które prosili fani.

– powiedziała Jen Oneal, Studio Head w Vicarious Visions

Trudno się dziwić, tytuły cieszyły się ogromną popularnością i nawet dziś na wieść o odświeżonej wersji wspominaliśmy sobie z chłopakami z redakcji kto ile czasu spędził przy tych produkcjach.

Gra ma pojawić się na sklepowych półkach 4 września i została wyceniona na 39,99 dolara. Pojawi się na PlayStation 4 i Xboksie One, PC-towcy zagrają natomiast na Epic Games Store.

źródło: informacja prasowa