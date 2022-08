"Mafia" to gra z 2002 roku, która do dziś ma wielu fanów na całym świecie. Jej sukces i popularność spowodowały, że osiem lat później ukazała się druga część, zaś w 2016 roku domknięto trylogię. Niestety, "Mafia III" nie dorównywała nawet sequelowi, o oryginalne nie wspominając, nawet pomijając fakt postępu technologicznego, który na przestrzeni lat się dokonał. Nic więc dziwnego, że studio postanowiło wrócić do korzeni i przygotowało remaster 2. części, a oryginalną "Mafię" całkowicie przerobiono z uwzględnieniem najnowszych technologii.

Nie wszyscy wyczekiwali efektów pracy tego samego studia, które przygotowało "Mafię III", ponieważ obawiano się, że legenda zostanie zbezczeszczona. Nic takiego się nie wydarzyło, a "Mafia: The Definitive Edition" okazała się bardzo sprawną unowocześniona wersją kultowego tytułu. Dzięki temu wielu młodszych graczy sięgnęło po historię debiutującą w 2002, a która nadal świetnie się trzyma i potrafi zaangażować. Nie myślę o sobie, jako o typowym graczu, ale są tytuły, do których wracam i które doskonale pamiętam - "Mafia" jest jednym z nich, a ostateczna wersja sprostała nawet moim oczekiwaniom.

Nie przegapcie promocji na Steam: od 1 do 5 września oryginalna Mafia będzie za darmo do pobrania!

Mafia 4 powstaje. Kiedy premiera gry?

Z okazji 20-lecia gry, twórcy "Mafii" udzielili obszernego wywiadu serwisowi mafiagame.com. Możecie się z nim w całości zapoznać w języku polskim, a udział w rozmowie wzięli z wieloletni pracownicy studia Hangar 13. Wśród nich znaleźli się: dyrektor generalny Roman Hladík oraz szef produkcji i dyrektor ds. mediów Tomáš Hřebíček, którzy pracowali nad każdą grą z serii, począwszy od pierwowzoru, oraz reżyser gry Alex Cox, który jest związany z serią od czasu Mafii II. Co najważniejsze, na ostatnie pytanie padła zaskakująca odpowiedź: ogłoszono prace nad kolejną odsłoną gry, która ukaże się za kilka lat.