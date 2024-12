MacBooki z panelami OLED. Oto jak Apple ukryje kamerę w komputerach

Po latach szydzenia z niesławnego notcha w MacBookach Apple zmieni podejście? Zamiast Face ID, firma miałaby zaoferować panele OLED oraz... zupełnie inne podejście do ukrywania kamerki.

Ilekroć powraca temat MacBooka bez "zakola", czyli niesławnego notcha, zawsze zastanawiam się, czy narzekają na niego faktyczni użytkownicy komputerów Apple, czy może dalecy obserwatorzy. Ma to związek przede wszystkim z tym, że choć od ponad trzech lat korzystam z laptopa który załapał się do tego (nie)sławnego trendu, jakoś specjalnie nie odczuwam uciążliwości związanych z tym konkretnym aspektem komputera.

Reklama

Według firmy Omdia, era MacBooków z notchem ma się zakończyć już za dwa lata. I wszystko to ma mieć związek z nową technologią ekranów.

MacBooki z ekranem OLED. Nowy ekran bez notcha już w 2026?

Jak wynika z najnowszych informacji podanych przez frimę Omdia, Apple miałoby porzucić ekrany OLED w MacBookach w 2026 roku. Wtedy też firma miałaby przejść na ekrany OLED, o które wielu użytkowników prosi od wielu lat. A jednym z następstw tego, że Apple miałoby porzucić technologię mini-LED, miałoby też być porzucenie niesławnego notcha w ich komputerach.

Jak wynika z informacji podanych przez firmę, gdzieś w okolicach 2026-2027 roku, Apple miałoby zmienić technologię ekranów, która poza lepszą jakością obrazu miałaby również skutkować zmianą, której wielu rzekomo oczekuje. Chodzi o pozbycie się niesławnego "zakola", czyli notcha. Elementu komputerów, które bardziej irytują w samej formie, niż w użytkowaniu -- bo kto miał okazję korzystać z MacBooków oferujących takie ekrany ten wie, że są one właściwie niedostrzegalne.

MacBooki bez notcha, za to z ekranem OLED

Plotki te brzmią pięknie, chociaż... pojawia się wiele pytań co zamiast niesławnego zakola. I jeśli wierzyć przeciekom, w miejscu kamery miałoby znaleźć się niewielkie okrągłe wycięcie, pod którym skrywana będzie kamera. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle -- że komputery Apple nadal nie doczekają się wyczekiwanej od lat kamery Face ID. Zamiast tego, Apple miałoby rzekomo wybrać inną formę "ukrywania" wbudowanej w komputery "klasycznej" kamerki, która ewoluuje, ale też towarzyszy laptopom Apple od lat.

fot. Kamil Świtalski

Na tę chwilę warto jednak pamiętać, że wszystko to są nieoficjalne informacje, które stopniowo trafiają do nas z rozmaitych źródeł. Jak sprawy będą się miały w praktyce, okaże się dopiero za kilkanaście miesięcy. Warto mieć jednak na uwadze, że zmiany te w pierwszej kolejności miałyby dotyczyć MacBooków Pro - nie wiadomo, jak sprawy będą się mieć z całą resztą laptopów Apple. Ta sama firma wspomina jednak, że ekrany OLED miałyby trafić do innych iPadow niż iPady Pro. Według ich informacji, iPady Air miałyby doczekać się paneli OLED w 2027, a rok później takowymi miałyby zostać obdarowane również iPady Mini. Ile w tym prawdy - na tę chwilę nie wiadomo, ale bez wątpienia plotki te zaostrzają apetyt...