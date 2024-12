Czy Sony uratuje urządzenie Apple przed katastrofą?

Doniesienia wskazują, że Sony od miesięcy pracuje nad dodaniem wsparcia do gogli rzeczywistości wirtualnej Apple. Wyraźnie też widać, że gigantowi z Cupertino musi na tym zależeć, bo samo się zgłasza do firm trzecich, z pytaniami o wsparcie nowego rozwiązania.

Czy Sony uratuje applowski niewypał?

Na czym miałaby polegać współpraca obydwu firm? Właściciele gogli Vision Pro mają dostać wsparcie dla kontrolerów PlayStation VR2 i dodatkowo to właśnie Apple zajęłoby się ich sprzedażą w wersji oddzielnej. Sony je sprzedaje wyłącznie w pakiecie z konsolą.

Apple uzyskałoby w ten sposób doskonałe wsparcie w postaci narzędzia stworzonego z myślą o grach. Czy pchnęłoby to niezdecydowanych do zakupu tych drogich gogli? Pewnie nie, ale wsparcie gamingowej strony Vision Pro, na pewno dałoby więcej okazji do pojawiania się w rozmowach na wszelkich platformach społecznościowych. Nie mamy potwierdzenia czy oznacza to również nadejście gier Sony.

To ogłoszenie może jednocześnie zadziwiać i nie. Vision Pro dostaje tak mało uwagi, że łatwo zapomnieć, z czego się taki zestaw składa, a raczej czego w nim brakuje. Podobno Apple pracuje nad własnymi kontrolerami, ale na tę chwilę nie ma żadnych poza rękami użytkowników.

Gigant z Cupertino wiąże też przyszłość zastosowań kontrolerów dla rzeczy innych niż tylko gry. O ile one mogą otworzyć pole do popisu użytkowników, firma wciąż na pewno czerpie dumę z bardziej „profesjonalnego” zastosowania ich maszyny. Programy takie jak Final Cut Pro czy Adobe Photoshop, aż proszą się o dedykowane urządzenie, które pozwoli na manipulowanie ustawieniami w precyzyjny i wygodniejszy sposób niż „machanie” rękoma w powietrzu. Ciekawie będzie zobaczyć, jak narzędzia Sony odnajdą się w rzeczywistości Vision Pro, gogli, które się znacząco różnią od PlayStation VR2.