Komputery Apple z turbodoładowaniem. MacBooki pierwszy raz doczekają się tej funkcji

Apple od lat dąży do zwiększenia swojej niezależności technologicznej. Od wielu miesięcy mówi się, że obecnie kluczowym elementem dla obranej przez nich strategii jest stworzenie autorskiego modemu 5G. Z plotek i przecieków wynika, że ta technologia nie tylko ma zmienić przyszłość iPhone’ów i iPadów, ale może również mieć wpływ na to, jak kształtować się będzie przyszłość komputerów w portfolio firmy.

Apple pracuje nad własnym modemem 5G. Koniec współpracy z Qualcommem jest już bliski?

Apple już od kilku lat w pocie czoła ma pracować nad autorskim projektem modemu 5G. Takowy miałby pozwolić im uniezależnić się od produktów firm trzecich. Ich autorskie rozwiązanie ma zastąpić dotychczasowe komponenty dostarczane przez zaufanych partnerów. Według nieoficjalnych informacji projekt autorskiego modemu nosi kryptonim „Sinope”. Ma on być mocniej zintegrowany z pozostałymi elementami sprzętowymi Apple, co przełożyć ma się na cały szereg korzyści. Jednym z najczęściej wymienianych następstw tej transformacji miałaby być możliwość konstruowania jeszcze cieńszych urządzeń. I nie jest to wcale przypadkiem -- bowiem od wielu miesięcy napływają do nas informacje na temat nowego iPhone'a Air, który to miałby wyróżnić się przede wszystkim jeszcze cieńszą niż dotychczasowe konstrukcją.

fot. Kamil Świtalski

Nowa era MacBooków. Komputery mają doczekać się wbudowanych modemów

Jednym z najciekawszych aspektów prac nad modemem 5G jest potencjalne wprowadzenie łączności bezprzewodowej do serii komputerów firmy. Obecnie użytkownikom nie pozostaje nic innego, jak skorzystanie z tetheringu, jeśli połączyć się z internetem poza zasięgiem WiFi. Dzięki wbudowanemu modemowi komputery podobnie jak tablety, mogłyby łączyć się z siecią komórkową bezpośrednio, eliminując konieczność korzystania z dodatkowych urządzeń. A tym samym ładowania kolejnego urządzenia.

Taka zmiana byłaby przełomowa, szczególnie dla osób, które często pracują w drodze. Kto miał przyjemność korzystać z biznesowych laptopów konkurencji ten doskonale wie, jakie to wygodne i od lat wypatruje analogicznej funkcji w MacBookach. Jeżeli jednak liczycie, że funkcje te trafią na rynek jeszcze w tym roku to... spokojnie. Apple ma nie planować wdrożenia tych rozwiązań przed 2026 rokiem. Mówi się bowiem, że dopiero druga generacja modemu będzie lepiej przystosowana do wymagań użytkowników. Zwłaszcza w kwestii zapewnienia wyższych prędkości transmisji danych, które w przypadku komputerów wydają się być niezbędnym elementem.

Na komputerach jeszcze jednak nie koniec. Mówi się bowiem, że następne w kolejności są inne produkty giganta z Cupertino -- w tym przyszłe modele Apple Vision Pro. Dzięki temu użytkownicy mogliby korzystać z gogli rozszerzonej rzeczywistości jako odrębnego urządzenia -- bez konieczności parowania ich z iPhonem, co bez wątpienia byłoby krokiem w ciekawym kierunku.

Autorski modem 5G od Apple zapewni zupełnie nowe rozdanie?

Jeżeli wierzyć dotychczasowym przeciekom, autorski modem Apple pozwoli firmie nie tylko się uniezależnić - podobnie jak miało to miejsce z przejściem na autorską architekturę w komputerach. To zmiana, która pociągnie za sobą także kilka innych następstw. Następstw, które zapowiadają kolejne potencjalnie ekscytujące nowości w ich produktach.