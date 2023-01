Zapowiedzi odświeżenia komputerów Apple krążą po Sieci od pewnego czasu i według Jona Prossera do ich premiery dojdzie już jutro. MacRumors natomiast potwierdzają, że Apple planuje pokazać nowej wersje MacBooków oraz Maca mini, ale mówią tylko o terminie tego tygodnia. Najważniejsze zmiany będą oczywiście dotyczyć wydajności obecnych wewnątrz komputerów układów - obydwa modele MacBooków Pro (14 i 16-calowe) mają otrzymać procesory M2 Pro i M2 Max.

W designie i wykończeniu laptopów nie pojawią się żadne zmiany. Zaktualizowany Mac mini również ma doczekać się procesora M2, który stosunkowo niedawno pojawił się 13-calowym MacBooku Pro z Touch barem oraz całkowicie nowym MacBooku Air. Co istotne, wygląd Maca mini również nie ulegnie zmianie.

Nowe MacBooki Pro 14 i 16 cali z M2. Będzie też nowy Mac mini

Według informacji MacRumors, pod koniec tygodnia Apple zorganizuje spotkania z członkami mediów, by zaprezentować im nowe modele i przekazać egzemplarze do recenzji. Wtedy też przekazana ma być informacja o embargo na publikację materiałów z wrażeniami i recenzjami - ma ono zostać zniesione w przyszłym tygodniu.

Brakuje na ten moment doniesień, by jakichkolwiek zmian miał doczekać się 24-calowy iMac z układem M1, ale być może będzie on uwzględniony właśnie w tej aktualizacji oferty, by nie pozostawić go w tyle względem reszty portfolio. Co ciekawe, Apple sprzedaje nadal starszy model MacBooka Air z M1, który pomimo podwyżek cen w ostatnich 2 latach nadal pozostaje najbardziej opłacalnym zakupem dla większości (zwykłych) użytkowników. Podobny krok wykonano z podstawowym iPadem, gdy po wprowadzeniu znacznie droższego modelu, czyli 10. generacji, w dalszym ciągu w ofercie obecny jest wcześniejszy, nadal tańszy wariant.