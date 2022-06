Notch w MacBooku, czyli jedna z najbardziej niezrozumiałych decyzji

Notch był bardzo kontrowersyjny od swojego pojawienia się w iPhonie X w 2017 roku - mnóstwo ludzi uważało to za niesamowicie nietrafiony pomysł, chociaż po czasie wszyscy się do niego przyzwyczaili i smartfony z nadgryzionym jabłkiem na pleckach z Face ID przestały zbierać tyle hejtu. Niemniej jednak, decyzja o wprowadzeniu notcha do MacBooków była i cały czas jest niesamowicie niezrozumiała.

Chwilę po tym, jak w sieci pojawiały się informacje, że Apple przy okazji iPhone’ów 14 zrezygnuje z notcha, firma z Cupertino ogłosiła bliźniaczo podobne wycięcie w nowej serii laptopów. Mniejsze ramki bez rezygnowania z kamerki - okej. Brak Face ID i jakiegokolwiek sensownego zastosowania - mniej okej. Całe szczęście, programista Ian Keen wziął sprawy w swoje ręce.

Fanowska aplikacja sprawia, że notch nabiera sensu

Ian Keen za pośrednictwem Twittera pokazał, jak w pomysłowy sposób można wykorzystać notcha do łatwiejszego korzystania z AirDropa. Aplikacja stworzona przez programistę powoduje migotanie dookoła notcha w momencie, w którym przeciągamy jeden lub więcej plików, które mogą zostać przesłane w ten sposób. Kiedy przeciągniemy je do wycięcia w górnej części ekranu, włączy się normalne menu AirDropa, z poziomu którego będziemy mogli dokończyć przesyłanie plików.

To w istocie bardzo sprawna funkcja, która potrafi znacznie ułatwić życie. Do tej pory przesyłanie plików AirDropem nie ma żadnego sprytnego skrótu i wymaga kilku dodatkowych kliknięć - a dzięki aplikacji Keena całość jest wygodna, łatwa i oszczędza nasz czas.

Aplikacja Keena nie jest jeszcze publicznie dostępna, lecz programista ma nadzieję, że w nadchodzących dniach pojawi się ona w TestFlight w nieco ograniczonej wersji. Chociaż program został zaprojektowany do pracy z MacBookami z notchem, mężczyzna gwarantuje, że powinien działać także na komputerach bez wycięcia - i z pewnością sam się o tym przekonam na własnej skórze, bo chociaż mój Mac nie ma wycięcia w ekranie (całe szczęście), to z przyjemnością skorzystam z tego rozwiązania.

Źródło: Ian Keen (Twitter)

Obrazek wyróżniający: Kamil Świtalski / Antyweb