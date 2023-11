Spektakularne wyniki. Ile nowy MacBook podziała na jednym ładowaniu?

Kilka dni temu Apple oficjalnie przedstawiło nowe modele swoich komputerów, których sercem są układy M3. Poza zmianą kolorów i nowymi konfiguracjami, elementem który budzi najwięcej emocji okazuje się być tamtejszy akumulator. MacBooki od początku słyną z długiego czasu pracy na jednym ładowaniu oraz wydajności "jak na kablu", co jest piętą achillesową konkurencji. O ile już poprzednie modele dawały sobie w temacie spektakularnie radę, to najnowsze komputery radzą sobie jeszcze lepiej od poprzedników. O ile lepiej?

MacBook Pro z M3: o ile dłużej komputer podziała na jednym ładowaniu?

Kiedy Apple zaprezentowało układy M1 — wielu podchodziło do nich z dystansem. Ostatnie modele laptopów producenta z Intelem były bowiem pasmem niekończących się wtop (z nienaprawialną klawiaturą na czele). Ale własna architektura okazała się być rewolucją, jakiej wielu oczekiwało. I każda kolejna generacja ich autorskich produktów jest nie tylko wydajniejsza, ale też... jeszcze dłużej jest w stanie podziałać na jednym ładowaniu.

I tak oto 16-calowy MacBook Pro z procesorem M3 Pro oferuje nawet do 22 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu (czyli o godzinę dłużej, niż miało to miejsce w przypadku analogicznego modelu z układem M2 Pro / Max).

14-calowy MacBook Pro z M3 także zaoferuje do 22 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu (to aż pięć godzin więcej z porównaniem do analogicznego komputera z układami M2 Pro / Max).

14-calowy MacBook Pro z układami M3 Pro / Max zaoferuje 18 godzin odtwarzania wideo na jednym ładowaniu. To o godzinę więcej, niż miało to miejsce w przypadku układów M2 Pro / Max i analogicznej wielkości ekranu.

I choć pomiary Apple od lat budzą sporo kontrowersji (bo czym właściwie jest oglądanie wideo czy przeglądanie sieci — każde z nich może być interpretowane na wiele sposobów, oferować wiele zmiennych: raz bardziej, raz mniej wymagających), firma w każdej kolejnej generacji obiecuje jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze dłużej.