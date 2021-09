Problemy z Macbookami M1 zaskutkowały pozwem zbiorowym przeciwko Apple

Komputery Apple z ich autorskim układem M1 od dnia premiery wywołują efekt WOW. To nowy rozdział w historii firmy, który zapowiada się niezwykle dobrze. Ale zgodnie z oczekiwaniami - nie wszystko poszło tak gładko, jak wielu by tego oczekiwało. Na początku sierpnia pisaliśmy o tym, że użytkownicy Macbooków z M1 skarżą się na pękające ekrany w swoich komputerach:

Przyczyna? Serwis wskazuje na dwie możliwości. Na dole ekranu, tam gdzie są zawiasy, mogły znajdować się jakieś drobinki lub śmieci, które po zamknięciu wywierały nacisk na ekran, co mogło doprowadzić do jego pęknięcia przy zamykaniu lub wyginaniu. Drugą możliwością jest zbyt słaba konstrukcja samej klapy z ekranem, która może ulegać wgnieceniu przy chwytaniu lub przenoszeniu komputera np. w plecaku. MacBooki od lat mają problemy z przestrzenią między ekranem a klawiaturą — po zamknięciu klawisze często odbijają się na matrycy i o uszkodzenie nie jest trudno.

Kilka tygodni później wciąż nie wiemy co powoduje te problemy. Ale sytuacja robi się coraz poważniejsza. I, jak można było się spodziewać, w Stanach Zjednoczonych do sądu w Kalifornii trafił pozew zbiorowy poszkodowanych klientów. Skarg tam zawartych jest cały zestaw, ale wspólnym mianownikiem ich wszystkich są problemy z ekranami.

Klienci oskarżają Apple o fałszywy/zwodniczy marketing ich produktów (mówienie o trwałych laptopach premium), a do tego dochodzą jeszcze zwodnicze praktyki biznesowe i pozostawiająca wiele do życzenia obsługa klienta. Efektem całości ma być naruszenie tamtejszych praw konsumenckich.

Firma prawnicza Migliaccio & Rathod przeprowadziła śledztwo związane z ekranami w nowych komputerach Apple. W jego trakcie odkryli, że ekrany w nowych laptopach jest niezwykle prosto uszkodzić, przez co są... nieużywalne. Właściciele komputerów z popękanymi ekranami jak jeden mąż twierdzą, że matryca w ich komputerze po prostu pękła. A nawet jeśli nie pękła, to wyświetla ogromne czarne pasy. Co gorsza, wszystko to przy zwykłym użytkowaniu komputera - bez żadnych wypadków, upadków i innych przypadłości.

Te problemy często pojawiają się, gdy laptopy klasy są zamknięte; Wielu właścicieli komputerów zgłosiło, że po raz pierwszy zaobserwowało pękanie i/lub nieprawidłowe działanie wyświetlacza podczas otwierania swoich urządzeń z pozycji zamkniętej. Inni informują, że ich ekrany pękały, gdy dostosowywali kąt widzenia ekranu. Konsumenci nie spodziewali się, że takie działanie uszkodzi jego urządzenie, a tym bardziej spowoduje uszkodzenie wyświetlacza i/lub pęknięcie ekranu (...)

Apple ma kilkadziesiąt dni, by ustosunkować się do wszystkich zarzutów. Czy pozywającym uda się udowodnić wszystkie rzeczy, które zarzucają Apple? O tym przekonamy się w najbliższych tygodniach - niezależnie jednak od dalszego rozwoju sytuacji, mam nadzieję, że wszyscy poszkodowani będą mogli liczyć na bezpłatną wymianę uszkodzonych ekranów na nowe.