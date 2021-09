5 rzeczy o iPhone 13, które mogły umknąć Ci na wczorajszej konferencji

Wczoraj Apple oficjalnie zaprezentowało swoje najnowsze smartfony: iPhone 13 oraz iPhone 13 Pro. Dla ludzi śledzących plotki i przecieki dotyczących nadchodzących smartfonów Apple, raczej żadna z zapowiedzi nie była specjalnym zaskoczeniem. Mimo wszystko co oficjalnie, to oficjalnie: mamy datę premiery, mamy warianty kolorystyczne, mamy ceny i warianty wbudowanej pamięci. Prezentacja Apple była dość zwięzła jak na to, że pokazano dwa nowe tablety, cztery smartfony i zegarek. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach - nie o wszystkim otwarcie mówiono podczas prezentacji. Oto kilka faktów na temat nadchodzących smartfonów Apple, które mogą was zaskoczyć.

Tryb filmowy wygląda świetnie - ale będzie miał swoje ograniczenia

Wczorajsza prezentacja trybu filmowego (Cinematic Mode) wielu zaserwowała opad szczęki. Nie dziwię się, mówimy o spektakularnych efektach uzyskanych za pomocą smartfona. Dopiero po konferencji dowiedzieliśmy się o tym, że opcja ta zadziała wyłącznie w rozdzielczości 1080p i trzydziestu klatkach na sekundę.

Kiedy jesteśmy już przy wideo, to warto też mieć na uwadze ograniczenia w nagrywaniu Apple ProRes, czyli bezstratnym kodekiem wideo u Apple. Smartfony w wariancie pamięci 128 GB także pozwolą nagrywać 1080p i 30 klatkach na sekundę. Smartfony mające 256 GB i więcej będą mogły nagrywać materiały w rozdzielczości 4K i 60 fps.

Nie zmieni się wielkość ekranu, ale zmieni się waga urządzenia

Linia iPhone 13 i iPhone 13 Pro zaoferuje dokładnie te same warianty wielkości, co zeszłoroczne modele smartfonów Apple. Każdy z nich będzie jednak odrobinę cięższy i grubszy od starszego rodzeństwa. Nie będą to jakieś zawrotne zmiany, ale prawdopodobnie po bezpośredniej przesiadce - zauważalne. Konstrukcja spuchła o,25 milimetra - teraz obudowa będzie miała 7,65 mm.

iPhone 13 mini będzie ważył 141 gramów (iPhone 12 mini ważył 135 gramów)

iPhone 13 będzie ważył 174 gramy (iPhone 12 ważył 164 gramy)

iPhone 13 Pro będzie ważył 204 gramy (iPhone 12 ważył 189 gramów)

iPhone 13 Pro Max będzie ważył 240 gramów (iPhone 12 Pro Max ważył 228 gramów).

Nowy iPhone będzie miał lepszą baterię? Tego nie wiemy, ale producent deklaruje, że podziała dłużej

Duży znak zapytania - ale z oficjalnych materiałów na stronie Apple wynika, że nowe iPhone'y podziałają dłużej na jednym ładowaniu. Firma nie ma w zwyczaju chwalić się pojemnością montowanych akumulatorów, a czas działania podaje wyłącznie na przykładzie odtwarzania wideo, streamingu wideo oraz odtwarzania dźwięku. I niezależnie od kategorii — iPhone 13 i iPhone 13 mini mają oferować co najmniej kilka godzin więcej na jednym ładowaniu z porównaniem do zeszłorocznych modeli. Jeszcze większe różnice (na korzyść nowych smartfonów) są w modelach Pro.

Nie jeden, a dwa e-simy. iPhone 13 zaoferuje Dual e-sim

E-simy w Polsce wciąż nie są specjalnie popularne. Fakt - z każdym rokiem jest lepiej i do oferty kolejnych operatorów wprowadzane są takie opcje. Dlatego wierzę, że wielu użytkowników ucieszy się na wieść o tym, że w rodzinie iPhone'ów 13 będą mogli skorzystać z dwóch wirtualnych kart jednocześnie.

Więcej pamięci za mniej pieniędzy

O tym jak koszmarnie dużo Apple liczy sobie za więcej pamięci w smartfonie dyskutuje się od debiutu pierwszego iPhone'a. W tym roku Apple nie podniosło cen urządzeń - ale najmniejsze warianty pamięci to już nie 64 GB, a 128 GB. Wciąż jest kuriozalnie drogo, ale w dwunastkach za 128 GB wbudowanej pamięci trzeba było dodatkowo dopłacić kilkaset złotych. Teraz to podstawowa z opcji.