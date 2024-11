MacBook Air po premierach: M1, M2 czy M3? Sprawdź, co się opłaca!

MacBook Air po premierach – Jak wygląda oferta i które modele są najbardziej opłacalne

MacBook Air od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród użytkowników ceniących sobie mobilność, wydajność i elegancki design. Najnowsze premiery wzbogaciły tę linię o modele z procesorem M3, oferując jeszcze lepsze osiągi. Przyjrzyjmy się aktualnej ofercie MacBooka Air, porównajmy dostępne modele i zastanówmy się, które z nich są najbardziej opłacalne.

Reklama

MacBook Air już od lat uważany jest za jeden z najbardziej popularnych laptopów na rynku – lekki, stylowy, a jednocześnie oferujący solidne parametry. Najnowsze modele z procesorem M3 wprowadzają jeszcze wyższy poziom wydajności, ale jak wypadają w zestawieniu z wersjami z M1 i M2?

MacBook Air z M3 – co nowego?

Nowy procesor M3 przynosi znaczny wzrost wydajności i efektywności energetycznej. Z ośmiordzeniowym CPU i możliwością wyboru pomiędzy ośmioma a dziesięcioma rdzeniami GPU, M3 zapewnia płynną pracę nawet w najbardziej wymagających aplikacjach. Nowe technologie, takie jak Dynamic Caching, przyspieszają procesy graficzne, a wsparcie dla ray tracingu sprzętowego umożliwia realistyczne odwzorowanie światła w grach i aplikacjach profesjonalnych.

Design i funkcjonalność

MacBook Air przeszedł znaczący redesign w 2022 roku, przyjmując płaski styl obudowy, znany z serii MacBook Pro, który wyróżnia się jednolitą grubością na całej długości. Ten nowy, bardziej minimalistyczny wygląd wciąż jest aktualny w modelach z 2024 roku, bez planowanych zmian na horyzoncie. Najnowsze modele dostępne są w dwóch rozmiarach: kompaktowym 13,6 cala oraz większym, 15,3-calowym. Obie wersje charakteryzują się eleganckim, smukłym designem, który podkreśla lekkość konstrukcji, idealną do codziennego użytkowania i podróży.

Mniejszy model waży 1,24 kg i ma 11,3 mm grubości, co czyni go wyjątkowo przenośnym, podczas gdy wersja 15-calowa, choć nieco większa i cięższa (1,5 kg), oferuje większy ekran, zwiększający komfort pracy. Na obudowie znajdziemy dwa porty Thunderbolt/USB-C, złącze MagSafe oraz klasyczne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Wyświetlacz Liquid Retina

MacBook Air wyróżnia się ekranem Liquid Retina z rozdzielczością 2560 x 1664 pikseli dla wersji 13,6 cala oraz 2880 x 1864 pikseli dla większego modelu. Oba ekrany oferują jasność do 500 nitów, obsługę palety P3 oraz True Tone, co gwarantuje żywe kolory i doskonałą jakość obrazu, idealną zarówno do pracy, jak i rozrywki. Technologia True Tone automatycznie dostosowuje barwy do otoczenia, redukując zmęczenie oczu i oferując bardziej naturalne wrażenia wizualne.

Klawiatura Magic Keyboard i Force Touch trackpad

Najnowsze MacBooki Air wyposażone są w klawiaturę Magic Keyboard z mechanizmem nożycowym, który zapewnia 1 mm skoku klawiszy. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które cenią komfort i precyzję pisania. Podświetlane klawisze automatycznie dostosowują się do warunków oświetleniowych.

Pod klawiaturą znajduje się duży Force Touch trackpad, który zamiast tradycyjnych przycisków wykorzystuje czujniki nacisku i system Taptic Engine. Umożliwia on różnicowanie siły nacisku – od lekkiego kliknięcia po głębszy „force click”, co pozwala na korzystanie z dodatkowych gestów, jak szybki dostęp do definicji słów czy funkcji systemowych.

Reklama

MacBook Air 13” vs. MacBook Air 15” – który model wybrać?

13-calowy model jest bardziej kompaktowy i idealny do pracy w podróży, podczas gdy 15-calowy oferuje większą przestrzeń roboczą, co ułatwia pracę wielozadaniową. Jeśli często pracujesz w ruchu, 13-calowy model będzie bardziej poręczny. Jeśli jednak cenisz sobie większy ekran do pracy stacjonarnej, warto rozważyć 15-calowy wariant. Większy ekran wiąże się z wyższą ceną. Wybór powinien zależeć od Twoich potrzeb i budżetu.

MacBook Air M1 – czy warto kupić starszy model?

MacBook Air z M1 nadal oferuje solidną wydajność w codziennych zadaniach, takich jak przeglądanie internetu, praca z dokumentami czy oglądanie filmów. Jego cena jest atrakcyjniejsza w porównaniu z nowszymi modelami.

Reklama

Jeśli nie potrzebujesz najnowszych technologii i Twoje zadania nie wymagają najwyższej mocy obliczeniowej, model z M1 będzie dobrym wyborem.

Który model MacBook Air jest najbardziej opłacalny?

Modele z procesorem M1 są obecnie najtańsze, oferując doskonały stosunek jakości do ceny. Modele z M2 i M3 są droższe, ale jak nietrudno się domyślić, oferują lepszą wydajność.

Aktualne ceny MacBook Air na polskim rynku przedstawiają się następująco:

MacBook Air z M1 – cena zaczyna się od 3399 zł.

– cena zaczyna się od 3399 zł. MacBook Air z M2 – cena startuje od 4999 zł

– cena startuje od 4999 zł MacBook Air z M3 – najtańszy model kosztuje od 5999 zł

Kiedy warto wydać więcej na nowszy model MacBooka Air?

Jeśli Twoja praca wymaga najwyższej wydajności lub chcesz korzystać z najnowszych technologii, inwestycja w model z M3 będzie uzasadniona. W przeciwnym razie model z M1 lub M2 będzie bardziej opłacalny.

MacBook Air oferuje szeroką gamę modeli dostosowanych do różnych potrzeb i budżetów. Najnowsze modele z procesorem M3 przynoszą znaczące usprawnienia, ale starsze wersje z M1 i M2 nadal są atrakcyjne dla wielu użytkowników. Wybór odpowiedniego modelu powinien zależeć od indywidualnych potrzeb, rodzaju wykonywanych zadań oraz dostępnego budżetu.