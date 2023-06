Zgodnie z zapowiedziami Apple podczas konferencji WWDC 2023 zaprezentowało zaktualizowaną wersję potężnego Maca Studio oraz większego brata MacBooka Air. Oba modele zostały wyposażone w ultrawydajny czip M2.

Nowe Maki napędzane M2

Dotychczasowa linia mobilnych laptopów od Apple przechodziła drobne aktualizacje wizualne, ale gigant z Cupertino twardo trzymał się 13-calowego ekranu. Czas jednak na zmiany i to niemałe, bo ekran nowego MacBooka Air wyraźnie zwiększył się względem poprzednika. Podobnie jak mniejszego Aira wyposażono go wyświetlacz Liquid Retina Wyposażono go w ekran 15,3 cala i ten sam procesor M2, którego znamy z mniejszego Aira. Model może pochwalić się też większą baterią oraz dłuższą żywotnością pracy, wynoszącą 18 godzin – Apple chwali się, że to o 50% więcej niż konkurencyjne 15-calowe laptopy PC. Ma przy tym zaledwie 11-5 milimetra szerokości (przy wadze 1,51 kg), co według Apple czyni go najchudszym 15-calowym laptopem na rynku.

15-calowego MacBooka Air wyróżnia system 6 głośników i wydajnością 12 razy większą niż podstawowy MacBook Air na Intelu. Reszta podzespołów jest taka, jako 13-calowym modelu – to ta sama kamera 1080p oraz ten sam zestaw złączy w postaci dwóch USB-C oraz MagSafe do ładowania.

Drobnych zmian doczekał się także stacjonarny Mac Studio, czyli komputer przeznaczony dla wymagających profesjonalistów. Potężny M1 Ultra został zastąpiony M2 Ultra – podwajającym wydajność M2 Max. MacStudio obsługuje do 24 rdzeni CPU oraz 76 rdzeni GPU, co czyni z niego prawdziwego potwora wydajnościowego – wspiera też do 192 GB zunifikowanej pamięci RAM.

„Mac Studio to maszyna przełomowa dla wszystkich profesjonalistów, która zajmuje centralne miejsce w tysiącach domowych i profesjonalnych pracowni na całym świecie. A dzisiaj Mac Studio staje się jeszcze lepszy za sprawą czipa M2 Max i nowego M2 Ultra

Na WWDC niespodziewanie pojawił się także Mac Pro wyposażony w czip M2. Jak przekłada się to na wydajność? M2 Max jest o 25-50% szybszy od M1 Max, a nowy M2 Ultra podwaja moc M2 Max! Może obsłużyć do ekranów 6 Pro Display XDRs, a do tego jest 7 razy szybszy niż podstawowy Mac Pro z procesorem Intela.

Ile będą kosztować nowe komputery z M2?

Cóż, wiedzieliśmy, że tanio nie będzie. Za nowego 15-calowego MacBooka Air przyjdzie nam zapłacić ponad 7 tysięcy! Oto pełna lista cen:

MacBook Air 15 – 7299 zł (6699 zł dla sektora edukacji)

Mac Studio – od 11499 zł (10299 zł dla sektora edukacji)

Mac Pro w wersji wieżowej – od 39199 zł (36799 zł dla sektora edukacji)

Mac Pro w wersji stelażowej – 41999 zł (39199 zł dla sektora edukacji)

Zamówienia na 15-calowego MacBooka Air Maca Studio i Maca Pro można składać już dziś. Komputery będą dostępne od wtorku, 13 czerwca.