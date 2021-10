MacBook Air, iPhone SE 3 i AirPods Pro 2 zapowiadają się ciekawie

MacBook Air 2022

Prezentacja całkowicie nowych MacBooków Pro odbyła się na początku tygodnia. Apple zdecydowało się na daleko idące zmiany względem tego, co w ostatnich latach serwowano nam w mocniejszych laptopach firmy. Całkowite wyeliminowanie Touch Bara, powrót do starych portów, w tym HDMI, czytnik kart SD i złącze MagSafe. Na zmiany w wyglądzie czeka teraz MacBook Air, którego zabrakło na poniedziałkowej "konferencji". Odświeżony Air ma pojawić się w przyszłym roku i również zaoferuje użytkownikom nieco innego podejście do lekkiego, uniwersalnego laptopa.

Co ciekawe, najnowsze doniesienia sugerują, że Apple chce pozbyć się z nazwy Air. Laptop ma zwyczajnie nazywać się MacBook, w pełni zastępując modele 12-calowe, które zniknęły ze sprzedaży w 2019 r. Ważną nowością w tym modelu ma być lepszy ekran wykorzystujący technologię mini-LED, choć nie wiadomo czy będzie posiadał kontrowersyjne wcięcie/notch. Do tego złącze MagSafe i lepsza kamerka. Apple miałoby też zmienić jego kolorystykę. Oprócz kolorowej obudowy, zmienią się też akcenty. Klawiatura ma być w odcieniu bieli, podobnie jak ramka ekranu (co wydaje się dość dziwnym zabiegiem). Zabraknie jednak technologii ProMotion, portu HDMI i czytnika kart SD.

iPhone SE 3

Wiosną przyszłego roku do sprzedaży ma trafić iPhone SE 3. generacji. I według najnowszych informacji, ma odbiegać wyglądem od swoich starszych braci. Nowy model swoją bryłą ma wzorować się na iPhonie XR - oczywiście z pominięciem notcha. Kwestię odblokowywania ekranu załatwić ma czytnik linii papilarnych umieszczony w przycisku zasilania (jak w iPadzie Air i mini 6. generacji). iPhone SE 3 ma być ostatnim smartfonem Apple wykorzystującym ekranem LCD.

W środku znaleźć się ma układ A15 Bionic, a sam smartfon oferować będzie łączność 5G. Czy tak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka miesięcy. W ostatnim czasie pojawia się tyle plotek na temat nowego modelu, które różnią się znacząco. Pozostaje więc uzbroić się w cierliwość i czekać na oficjalną prezentację telefonu.

AirPods Pro 2

Prezentacji nowych MacBooków Pro towarzyszyła premiera nowych słuchawek dousznych AirPods. Trzecia generacja do złudzenia przypomina Airpods Pro końcówek dokanałowych. Apple nie zdecydowało się na pokazanie drugiej generacji słuchawek z ANC, więc wciąż pozostajemy w sferze domysłów, plotek i przecieków. A tych w ostatnim roku nie brakuje. W sieci pojawiają się różne informacje - w tym takie, że nowy model ma być całkowicie pozbawiony pałąków. Przeczyć temu mają najnowsze przecieki, które publikuje serwis MacRumors. Te wskazują, że Apple zachowa dotychczasowy kształt słuchawek jednak zrezygnuje z czujnika optycznego (tak jak to zrobiło w przypadku Airpods 3. generacji).

Większe zmiany mają pojawić się w etui. Te wyposażono we wcięcie umożliwiające podpięcie paska, smyczy lub breloka. Na dole pudełka widać otwory wskazujące na obecność głośnika. Jednak etui nie będzie odtwarzało muzyki. Głośnik ma pomóc przy korzystaniu z funkcji "Znajdź". Według przecieków, w kolejnej wersji iOS aplikacja ma pozwalać na śledzenie słuchawek i etui - oddzielnie. Nie zabraknie też magnesów