Apple M1 Max już po pierwszych testach, różnica to tylko więcej rdzeni

Procesor Apple M1 Max nie robi dużej różnicy

Na papierze procesor Apple M1 Max robi spore wrażenie, 10 rdzeni CPU, 32 rdzenie GPU, nawet 64 GB pamięci RAM i 57 miliardów tranzystorów to wartości, które zawstydzają nawet najwydajniejsze procesory konkurencji. Jednak jeśli chodzi o samo CPU to postęp względem układu M1 nie jest już aż tak wielki. Owszem mamy tutaj 10 zamiast 8 rdzeni, a w dodatku aż 8 z nich to te wydajniejsze, podczas gdy w M1 mamy 4 wydajne i 4 nastawione na oszczędzanie energii. Mimo wszystko główna siła tego układu tkwi przede wszystkim w mocniejszym GPU. I taką teorię zdają się potwierdzać pierwsze testy w popularnym benchmarku Geekbench 5.

Jeden z pierwszych testów uruchomionych na notebooku Macbook Pro 16 z procesorem M1 Max możecie znaleźć na tej stronie, a krótki wyciąg znajdziecie poniżej. 10 rdzeni oraz 32 GB pamięci RAM to całkiem niezła konfiguracja i takie same są również wyniki. Jeśli jednak zestawimy jest z wynikami Apple M1 to nie wyglądają już tak okazale. Wydajność jednego rdzenia praktycznie się nie zmieniła, więc wszystko wskazuje na to, że Apple wykorzystało ten sam projekt co w zeszłorocznym układzie (to by tłumaczyło pozostawienie nazwy M1, zamiast np. M2). Siłą rzeczy znacznie wyższa jest wydajność w zastosowaniach wielordzeniowych. M1 Max osiągnął 11 542 punkty, podczas gdy zwykły M1 osiąga około 7700 pkt. Wszystko by się zgadzało, bo mamy tutaj 8 wydajnych i 2 słabsze rdzenie przeciwko 4 wydajnym i 4 słabszym. Nie ma zatem żadnego zaskoczenia.

Jeśli natomiast jesteście ciekawi jak M1 Max wypada na tle zwykłych procesorów x86, to można sobie rzucić okiem np. na wyniki AMD Ryzen 7 5800X wyposażonego w 8 rdzeni. W teście jednordzeniowym osiąga on 1778 pkt, a w teście wielordzeniowym (16 wątków) 11 370 pkt. Biorąc do porównania Ryzena 9 5950X z 16 rdzeniami, osiągamy wynik w teście wielordzeniowym przekraczający 16 000 pkt. Daleki byłbym zatem od ferowania wyroków, że M1 Pro/Max miażdży ofertę AMD i Intela, choć z pewnością osiąga wysoką wydajność przy znacznie mniejszym zużyciu energii.

Większe wrażenie może zrobić GPU, jego teoretyczna wydajność ma podobno przekraczać możliwości GeForce RTX 3080, ale jestem co do tego twierdzenia sceptyczny. Jak słusznie zauważył Ian Cutress z AnandTech, 10,4 Tereflops'a to wydajność raczej na poziomie GeForce RTX 3060, a nie 3080. Nie mamy jednak pewności jakie dokładnie obliczenia ma na myśli Apple podając tą wartość, dlatego trudno te liczby porównać. Po pierwszych testach będziemy pewnie mądrzejsi, choć nadal porównanie do przeciętnego PeCeta nie będzie w pełni miarodajne. Ostatecznie wszystko i tak rozbija się o oprogramowanie i jego optymalizację, a patrząc na to co pokazano wczoraj, z tym powinno być bardzo dobrze.