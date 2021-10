Nowe komputery iMac wiosną? Mają zaoferować mini-LED, 27 cali, 120Hz

Kilka dni temu Apple zaprezentowało nowe MacBooki Pro - ale na nich świat się nie kończy. Ich stacjonarne komputery all-in-one cieszą się ogromną popularnością od lat. I choć już zobaczyliśmy pierwsze ich warianty z autorskimi układami M1 od Apple, to były to modele z tzw. entry level. Wiedzieliśmy od początku, że na 27-calowe warianty komputerów z M1 (Pro / Max) będzie trzeba trochę poczekać. Wszystko wskazuje na to, że czekanie potrwa do najbliższej wiosny. Bo to wtedy według analityków na rynku mają pojawić się nowe komputery stacjonarne Apple.

27-calowe komputery iMac mają trafić do sprzedaży wiosną przyszłego roku. A co w nich?

Informacje na temat nowych komputerów, to jak zwykle przed konferencją, jeszcze nic oficjalnego. Pochodzą od analityka i CEO Display Supply Chain Consultants, Rossa Younga. 27-calowe iMaki miałyby oferować Pro Motion, czyli adaptacyjne odświeżanie od 24, do 120 Hz. To miałyby też być pierwsze stacjonarne komputery Apple z ekranami mini-LED, a co ważniejsze - napędzać je będą autorskie układy od Apple. Jeżeli informacje te się potwierdzą, będą to pierwsze 27-calowe iMaki bez procesorów Intela. Na tę chwilę można jedynie gdybać czy będą to te same podzespoły które trafiają do 14- i 16-calowego Macbooka Pro, czy coś nowszego.

Ciekawe, czy komputery stacjonarne też doczekają się notcha...

Mimo że po zapowiedziach internet dość przychylnie patrzy na MacBooki Pro jako propozycje dla bardziej wymagających użytkowników, nie może przeboleć notcha którego Apple zdecydowało się wprowadzić teraz także do komputerów. Rozumiem, bo wydaje się to być zabiegiem kompletnie zbędnym, ale skoro takie rzeczy trafiły do przenośnych komputerów to teraz ciągle pojawia się pytanie jak Apple poradzi sobie z tematem w przypadku komputerów stacjonarnych. Też będzie przygotowywał grunt pod Face ID? A może po prostu je tam zamieści bez notcha, skoro to znacznie większe konstrukcje?