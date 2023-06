Apple ostrzega przed usypianiem ich nowych komputerów. Przez problemy z dyskiem

Nowe komputery Apple we wtorek oficjalnie trafiły do sprzedaży. Mac Pro oparty na architekturze Apple Silicon otwiera kolejny rozdział w historii firmy. Lepszy, szybszy, wydajniejszy — i stworzony z myślą o profesjonalistach. Niestety, ci już od pierwszych chwil z nowym sprzętem napotkali problem. P...

Nowe komputery Apple we wtorek oficjalnie trafiły do sprzedaży. Mac Pro oparty na architekturze Apple Silicon otwiera kolejny rozdział w historii firmy. Lepszy, szybszy, wydajniejszy — i stworzony z myślą o profesjonalistach. Niestety, ci już od pierwszych chwil z nowym sprzętem napotkali problem. Problem, jakiego raczej żaden właściciel komputera którego ceny startują od 39 tys. złotych wolałby nie widzieć. Szczęście w nieszczęściu, że Apple od razu głośno informuje o tym że wie o istnieniu problemu, podpowiada co zrobić doraźnie — i zapowiada że pracuje nad stosowną aktualizacją oprogramowania, która rozprawi się z nim w najbliższej przyszłości.

Apple informuje o problemach z dyskami SATA w nowym Mac Pro

Problem który mogą napotkać użytkownicy nowych komputerów Mac Pro dotyczy portów SATA i podpinanych za ich pośrednictwem dysków. Jak informuje na oficjalnej stronie pomocy producent:

Niektóre modele wewnętrznych dysków SATA mogą nieoczekiwanie odłączyć się od komputera po wybudzeniu komputera Mac ze stanu uśpienia. Może się tak zdarzyć, jeśli komputer Mac zostanie automatycznie uśpiony lub zostanie uśpiony ręcznie. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat informujący o nieprawidłowym wysunięciu dysku, można ponownie uruchomić komputer Mac, aby ponownie nawiązać połączenie z dyskiem.

Doraźnym rozwiązaniem problemu jest wyłączenie automatycznego usypiania komputera — i po prostu niekorzystanie z tej opcji. Póki co. Bo jak zapowiada producent, problemy o których mowa, mają zostać rozwiązane w przyszłości w ramach aktualizacji systemowej. Ile przyjdzie nam na nią zaczekać? Tego jeszcze nie wiemy.

Wiadomo natomiast nie od dziś, że do takiej sytuacji przy wielkiej premierze sprzętu przeznaczonego w 100% profesjonalistom nigdy nie powinno było dojść. A jeśli już doszło, to fix powinien trafić czym prędzej — bo pisanie o "przyszłych aktualizacjach macOS" jest trochę mało satysfakcjonujące.