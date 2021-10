Ludzie chętniej instalowali iOS 14 niż teraz iOS 15

Trzy dni po wydaniu systemu operacyjnego iOS 15, pojawił się on jedynie na 8,5% obsługujących go smartfonów. Oznacza to, że tylko garstka użytkowników telefonów Apple zdecydowała się od razu na aktualizację. W tym samym czasie po premierze iOS 14, tamta wersja OS-a wylądowała na 14,5 % kwalifikujących się do updatu iPhonów. Możliwe, że wynika to ze zmiany polityki Apple - dopiero w tym roku, pierwszy raz, firma umożliwiła użytkownikom pozostanie przy poprzedniej wersji systemu operacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu dostępu do wszystkich aktualizacji zabezpieczeń systemu. A to właśnie kwestie bezpieczeństwa są dla wielu osób kluczowe kiedy rozważają przesiadkę na nową wersję oprogramowania.

Po półtora tygodnia sytuacja wcale się nie zmienia na korzyść iOS 15. System trafił na 21% kompatybilnych urządzeń, iOS 14 po takim samym czasie na 40,51% - prawie dwukrotnie większa popularność jest więc zachowana. O ile oczywiście można wierzyć badaniu Mixpanel, który bazował na odwiedzinach swojej strony i analizie iOS, który był używany przez uruchamiające stronę iPhony. Z tej samej analizy wynika również, że baza do aktualizacji na iOS 15 jest bardzo duża - 73,48% użytkowników korzysta z iOS 15, 5,78% natomiast ma iPhony napędzane iOS 13 lub starszą wersją systemu operacyjnego.

Na pewno w jakimś stopniu na startową popularność iOS 15 wpływają błędy, które szybko wyszły na jaw - jak choćby brak możliwości odblokowania smartfona za pomocą Apple Watch czy kłopoty z FaceID podczas korzystania z maseczki. To standardowe "choroby wieku dziecięcego", które w mniejszym lub większym stopniu dotykają wszystkie OS-y od Apple. Natomiast różnica popularności iOS 14 i 15 w tym samym czasie od premiery jest spora i podejrzewam, że przełoży się też na późniejsze miesiące. Najwidoczniej tym razem użytkownicy mają zdecydowanie mniejsze parcie na posiadanie najnowszego systemu.

źródło