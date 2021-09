Lokalne prawo im sprzyja, więc Epic chce powrotu Fortnite na iOS

Fortnite z hukiem wyleciał z App Store'a i Google Play ubiegłego lata, kiedy Epic Games zaimplementowali w grze swój system płatności. Miało to na celu, oczywiście, ominięcie niesławnych 30%, które musieli oddawać operatorom platform od każdej transakcji. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o nowym prawie, które wchodzi w życie w Korei Południowej. Tamtejsze urzędy zadecydowały, że zarówno w App Store jak i Google Play administratorzy sklepu muszą udostępnić alternatywne formy płatności. A skoro tak, to Epic Games chce wrócić do dystrybucji Fortnite'a tą drogą — i już podobno poczynił ku temu pierwsze kroki. Ale nie będzie to takie proste.

Epic chce powrotu Fortnite na iOS. Wszystko dzięki nowym zasadom obowiązującym w Korei

Epic Games poinformowało na Twitterze, że poprosiło Apple o odmrożenie ich konta deweloperskiego. Twórcy jednej z najpopularniejszych gier na świecie chcieliby powrócić na urządzenia Apple i zaoferują na tamtejszym rynku - zgodnie z zasadami - dwa rodzaje płatności: autorskie oraz te od Apple, od których będą musieli płacić 30%.

To duża szansa dla gry, ale też dla wszystkich obrażonych twórców, którzy z różnych powodów zniknęli z iOS. O ile dobrze rozumiem, kiedy gra trafi na koreański rynek... to tak naprawdę cały świat będzie mógł się nią cieszyć, wystarczy że będzie miał koreańskie konto w App Store, aby pobrać grę. Później i tak loguje się swoimi danymi, więc tak naprawdę pozostaje kwestia pobrania gry.

Zaskakująca odpowiedź Apple. Firma nie zezwoli na powrót gry do App Store?

Sytuacja wydaje się klarowna - zmieniły się zasady, Epic Games będzie grało według zasad, no więc Apple powinno nie robić problemów. Na logikę - powinno, ale w praktyce nie jest to takie proste. Apple udzieliło MacRumors komentarza w sprawie, który... no cóż, wygląda dość niepokojąco. Najwyraźniej Apple nie planuje szybkiego odnawiania przyjaźni z twórcami Fortnite'a:

Tak jak cały czas mówiliśmy: z radością powitamy powrót Epic do App Store, jeśli zgodzą się grać według tych samych zasad, co wszyscy inni. Firma Epic przyznała się do naruszenia zawartej umowy i póki co nie ma uzasadnionej podstawy do przywrócenia konta deweloperskiego.

...czyżby szykował się kolejny pozew? No bo - z całym szacunkiem dla Apple - teraz najwyraźniej Epic Games chce grać według zasad i wykorzystać tę lukę. Dlatego nie do końca rozumiem ich argumenty.