iOS 15 wkrótce trafi do użytkowników iPhone'ów, a po wielu tygodniach z wersją beta mam o tej aktualizacji sporo do powiedzenia. Oto recenzja iOS 15.

iOS 15 nie jest dużą aktualizacją, która znacząco zmieni to, jak używa się iPhone'a. Jest to jednak spory zbiór poprawek, modyfikacji i nowości, które wpłyną na niektóre obszary Waszego obcowania z telefonem. Z większości z nich należy korzystać dość świadomie, niektóre bardzo łatwo przeoczyć, a na inne przyjdzie nam jeszcze nawet zaczekać. Apple nadrobiło pewne braki, które ciągnęły się latami, a miejscami pododawało bardzo fajne usprawnienia, których nawet się nie spodziewaliśmy. W efekcie iOS 15 wygląda na spójną wizję tego, jak będzie wyglądać następne kilka następnych miesięcy z iPhone'ami, a na kolejne nowinki przyjdzie nam zaczekać do kolejnych aktualizacji...

Recenzja iOS 15 - jakie nowości są warte uwagi?

Bo tak już jest, że Apple kroczek po kroczku uaktualnia swoje systemowe aplikacje, których nie może unowocześnić szybciej i wygodniej (z perspektywy użytkownika) za pomocą aktualizacji w App Store. Instalujemy pełne łatki dla iOS-a, by zyskać niektóre funkcje, ale na te większe zazwyczaj należy zaczekać. Tak było z nowym powiadomieniem o przychodzącym połączeniu w iOS 14, tak jest i teraz z lepszym widokiem przesłanych zdjęć w iMessage. iPhone z zainstalowanym iOS 15 nie zdradzi na pierwszy widok tego, jaka wersja systemu się na nim znajduje, ale to nie oznacza, że nowości i zmian brakuje - o nich usłyszycie w naszej wideorecenzji.

Lista urządzeń kompatybilnych z iOS 15: