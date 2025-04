Sondy NASA naprawdę "szaleją". Jedna z takich sond — Lucy, której celem jest zbadanie asteroid trojańskich Jowisza, zbliżyła się do asteroidy Donaldjohanson. Wykonane przy tej okazji zdjęcia przyniosły naprawdę ważne wnioski – jakie? Wychodzi na to, że mamy coś w stylu "dwa w jednym". Jak to możliwe?

Reklama