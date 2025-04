Lubisz Indianę Jonesa? Tego filmu nie możesz przegapić!

Apple TV+ konsekwentnie rozszerza swój katalog filmowy i serialowy i stale się rozwija. Pozwala mu to umocnić swoją pozycję na rynku, jednocześnie zdobywając odpowiednią rozpoznawalność i wyrabiając sobie renomę. Po ostatniej serii sukcesów firma nie planuje zwalniać tempa - wręcz przeciwnie. Regularnie bombarduje nas kolejnymi zapowiedziamia. Teraz gigant oficjalnie poinformował o tym, że przygotowuje się do wielkiej premiery kolejnej produkcji. Produkcji, która zapowiada się na prawdziwy hit. "Fountain of Youth", bo o niej mowa, to pełna przygód filmowa opowieść w duchu Indiany Jonesa, w której nie zabraknie gwiazdorskiej obsady. W rolach głównych zobaczymy bowiem Johna Krasinskiego i Natalie Portman!

"Fountain of Youth" – nowy film akcji od Apple TV+

Jak to zwykle z Apple bywa, firma nie jest specjalnie wylewna w swoich informacjach prasowych dotyczących ich nowych produkcji. Jednak już teraz wiemy, że reżyserem najnowszego filmu jest nikt inny, jak sam Guy Ritchie. Twórca, który dał się szerzej poznać dzięki swoim dynamicznym i stylowym filmom akcji. Zgodnie z oficjalnym opisem tamtejszej historii, bohaterowie w których wielą się John Krasinski i Natalie Portman, to rodzeństwo, które wyrusza na globalny skok w poszukiwaniu legendarnej, tytułowej, Fontanny Młodości. Brzmi jak typowy akcyjniak, a tutaj jeszcze wszystko zostało okraszone klimatem za który świat pokochał przygody Indiany Jonesa i Nathana Drake'a. Na zaostrzenie apetytu mamy także pierwszy zwiastun:

Produkcja zapowiada się widowiskowo i już teraz wzbudza sporo emocji wśród fanów kina przygodowego. Zwiastun sugeruje dynamiczną akcję, spektakularne lokacje oraz trzymającą w napięciu fabułę. Kto wie - może się okazać, że to będzie jeden z największych, o ile nie największy, z tegorocznych hitów w Apple TV+.

Apple stale inwestuje w nowe filmy i seriale

Ostatnie produkcje Apple TV+ cieszyły się sporym uznaniem zarówno ze strony krytyków, jak i samych widzów widzów. Wydane w ostatnich miesiącach produkcje jasno udowodniają, że Apple nie boi się inwestować w wysokobudżetowe produkcje, które zdobywają popularność i rozpoznawalność mimo że pomijają tradycyjną premierę i promocję kinową. Jest to o tyle ciekawe, że na początku istnienia Apple TV+, Apple niezwykle chętnie wprowadzało swoje filmy na wielkie ekrany. Teraz jednak obrało zupełnie inną strategię. Owszem, zdarzają się wyjątki które również mogą liczyć na taki start, jednak lwia część premier trafia bezpośrednio na streaming. W tym roku wyjątkiem ma być "F1" z Bradem Pittem, która zanim zasili katalog firmy, ma być również pokazywana w kinach.

"Fountain of Youth" od Apple TV+: kiedy premiera?

Wraz z pierwszymi zapowiedziami i zwiastunem, doczekaliśmy się także oficjalnej daty premiery filmu. Produkcja ma trafić do katalogu Apple TV+ jeszcze wiosną. Wszyscy subskrybenci usługi będą mogli obejrzeć produkcję już 23. maja!