Kandydat do filmu roku zaraz na VOD. Co jeszcze warto obejrzeć?

Na pierwszy plan wysuwa się powrót kultowych bohaterów w drugim sezonie serialu komediowego "Edukacja XD". Malcolm i Stomil, po swoich zagranicznych wojażach, wracają do Warszawy, gdzie czeka na nich kolejna porcja absurdalnych sytuacji. Twórcy obiecują jeszcze więcej śmiechu i satyrycznego spojrzenia na polską rzeczywistość. Dla miłośników mocniejszych wrażeń CANAL+ przygotował trzeci sezon "Yellowjackets". Ten trzymający w napięciu thriller psychologiczny ponownie przeniesie widzów w mroczne zakątki kanadyjskiej dziczy, gdzie tajemnice i przeszłość nie dają o sobie zapomnieć. Kolejną serialową nowością są "Rycerze Doliny Rozdupy" autorstwa Bartosza Walaszka. Ta animowana produkcja zabierze widzów w szaloną podróż do średniowiecznego świata pełnego absurdalnego humoru.

Nowe filmy i seriale do obejrzenia. Tego nie przegap

Kwiecień to także miesiąc premier filmowych. W ofercie pojawi się "Civil War" - to antyutopijny film akcji, którego akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Wizja Stanów Zjednoczonych w stanie wojny domowej jest przerażająco realistyczna. Film ukazuje upadek amerykańskiego społeczeństwa, gdzie podziały polityczne doprowadziły do brutalnego konfliktu. Kirsten Dunst wciela się w rolę fotoreporterki, która wraz z grupą dziennikarzy wyrusza w niebezpieczną podróż przez pogrążony w chaosie kraj. Ich celem jest dotarcie do Waszyngtonu, gdzie chcą przeprowadzić wywiad z prezydentem, zanim stolica zostanie zdobyta.

W katalogu znajdzie się m.in. „Pszczelarz”, pełen akcji thriller z Jasonem Stathamem w roli głównej. Dla fanów science-fiction przygotowano "Punkt przywracania" oraz postapokaliptyczny obraz "Tuż po zmroku" z Nicolasem Cage'em. Miłośnicy mocnego kina docenią również "Randkę w ciemno", opartą na prawdziwej historii thriller z Anną Kendrick oraz "Zbrodnie pamięci" z Michaelem Keatonem i Joanną Kulig.

CANAL+ online nowości kwiecień 2025 - lista

Seriale:

"Rycerze Doliny Rozdupy" - 4 kwietnia (wszystkie odcinki)

"Granica zbrodni 3" - 6 kwietnia

"Koniec lata" - 7 kwietnia

"Co się wydarzyło w Mount Affinity 2" - 9 kwietnia

"Yellowjackets 3" - 16 kwietnia

"Edukacja XD" - 18 kwietnia

Filmy:

"Zbrodnie pamięci" - 5 kwietnia

"Punkt przywracania" - 10 kwietnia

"Ojciec roku" - 12 kwietnia

"Bez tlenu" - 17 kwietnia

"Tuż po zmroku" - 18 kwietnia

"Civil War" - 19 kwietnia

"Randka w ciemno" - 21 kwietnia

"Ostatni oddział" - 22 kwietnia

"Monkey Man" - 24 kwietnia

"Trop ducha" - 24 kwietnia

"Pszczelarz" - 26 kwietnia

Dokumenty:

"Wszystko ma żyć" - 7 kwietnia

"Emilie Schindler. Zapomniana bohaterka" - 9 kwietnia

"Bojowniczki! One walczyły w getcie warszawskim" - 14 kwietnia

"Getta w okresie holocaustu" - 16 kwietnia

"Joaquin Phoenix pełen skrajności" - 20 kwietnia

"Becoming Madonna" - 21 kwietnia

"LAS" - 28 kwietnia.