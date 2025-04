Finał "Białego Lotosu" za kilka dni. Dumamy nad tym, co może się w nim wydarzyć

Serial "Biały Lotos" to jedna z najgorętszych propozycji serialowych ostatnich tygodni. Atmosfera jest niezwykle napięta, dzieje się... dużo, ale w tempie, które trudno nazwać zawrotnie szybkim. Od premiery serialu wiadomo, że dla kogoś tamtejsze przygody nie skończą się dobrze - ktoś zginąć musi. Pojawiło się wiele teorii na temat tego co może się wydarzyć, a teraz podsyca je dodatkowo zwiastun finału.

Trailer finałowego odcinka "Białego Lotosu": czego możemy się z niego dowiedzieć?

Najnowszy trailer został rozebrany przez miłośników serialu na części pierwsze. A wraz z tą "rozbiórką" pojawił się także szereg teorii bazujących na pozostawionych nam przez twórców wskazówkach dotyczących tego, co może się faktycznie wydarzyć. I choć niektóre z nich mogą brzmieć szalenie, to... "Biały Lotos" wielokrotnie nas już zaskoczył. Tym razem może być podobnie.

Dużo mówi się o zatrutych owocach w kontekście drzewa rosnącego przy domku rodziny Ratliffów. Jak wiadomo: lokalni nazywają go drzewem samobójców, a Saxon lubi swoje szejki, które to ochoczo podsuwa także innym. Może to okazać się jednym ze sposobów rozwiązania problemów, z którymi Tim nie potrafi sobie poradzić. Ponadto na zwiastunie widzimy Belindę i Ziona ponownie odwiedzających Grega/Gary’ego (jak wolicie). Kobieta jednak jest wierna swoim ideałom i pieniądze niespecjalnie ją urządzają, co może... no właśnie: skończyć się dla niej w różny sposób.

Sporo dzieje się także w życiu trzech przyjaciółek - ale wygląda na to, że Laurie wróci do hotelu cała i zdrowa. Jednak pytanie co wydarzy się później, bo wyjazd tej ekipy trudno nazwać prawdziwie przyjacielskim czy też szczęśliwym. Tym bardziej, że już na zwiastunie widać że obserwuje ona pozostałą dwójkę.

Sporo pytań związanych jest również z tym, JAK ktoś potencjalnie zginie. Od pierwszego odcinka wszyscy zakładali, że tragedia rozegrza się z użyciem broni. Tymczasem nowy zwiastun sugeruje, że kroś w ostatnim sezonie "Białego Lotosu" utonie? Nieustannie też nie wiadomo czego spodziewać się po małpach. Już sekwencja wejściowa pełna symboli i zwierząt, a niepokojące sceny z małpami towarzyszą nam od pierwszego odcinka. I jeśli śledziliście szalone teorie fanów które pojawiają się od premiery 3. sezonu "Białego Lotosu" to prawdopodobnie natknęliście się już na te, że strzały miałyby zostać oddane ze strony nie żadnego z poznanych przez nas bohaterów, a właśnie małp. Może i brzmi szalenie, ale twórcy serialu już wielokrotnie udowodnili, że nie boją się szalonych rozwiązań.

Finał "Białego Lotosu" już za kilka dni. Przygotujcie się na dłuższe widowisko

Bez wątpienia ostatni zwiastun zaostrza apetyt na więcej. Twórcy wiedzą jak rozbudzić w nas ciekawość i sprawić, byśmy zadali jeszcze więcej pytań związanych o wydarzenia, które niebawem nas czekają. Na tę chwilę jednak możemy jedynie gdybać i snuć teorie - a odpowiedzi poznamy już w najbliższy poniedziałek. Warto mieć też na uwadze, że twórcy zaplanowali dla nas prawdziwe widowisko. Finał "Białego Lotosu" ma bowiem potrwać półtorej godziny!