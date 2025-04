Dwie potężne nowości i cała lista premier. Prime Video odsłoniło karty

Wśród serialowych premier na uwagę zasługuje "Łowca nagród" z Kevinem Baconem w roli głównej. Mroczna produkcja opowiada losy wskrzeszonego łowcy nagród, który zmuszony jest do polowania na demony. W serialu nie zabraknie akcji, elementów horroru i muzyki country. Intrygującym tytułem będzie również reality show "The 50", gdzie 50 gwiazd telewizji i internetu będzie rywalizować ze sobą w tajemniczym zamku. Nad wszystkim czuwać będzie przebiegły Lew, mistrz manipulacji.

Dla fanów animacji dla dorosłych przygotowano serial "Najweselsza rodzinka w Ameryce". Satyryczna produkcja Ramy'ego Youssefa przedstawia losy muzułmańskiej rodziny w Ameryce po 11 września. W serialu nie zabraknie czarnego humoru i odważnych komentarzy na temat społeczeństwa. Miłośnicy baletu z pewnością zwrócą uwagę na serial "Étoile", którego akcja toczy się w Nowym Jorku i Paryżu. Opowiada on losy tancerzy i kadry dwóch prestiżowych zespołów baletowych.

Jeśli chodzi o premiery filmowe, to na uwagę zasługuje produkcja "G20" z Violą Davis w roli głównej. Jest to film akcji opowiadający o ataku terrorystycznym na szczyt G20. Prezydent USA musi stanąć do walki z terrorystami, aby ocalić swoją rodzinę i kraj. Ciekawą propozycją jest również film "Superboys of Malegaon". Jest to poruszająca opowieść o marzeniach i pasji do kina. Akcja filmu toczy się w indyjskim miasteczku Malegaon, gdzie jeden z mieszkańców postanawia nakręcić film wraz z grupą przyjaciół.

Prime Video kwiecień 2025 - lista nowości